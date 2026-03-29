Brazil báo động an ninh sinh học sau vụ đánh cắp virus nguy hiểm

Cơ quan Cảnh sát Liên bang Brazil đang điều tra vụ mất cắp vật liệu sinh học nghiêm trọng xảy ra tại Đại học quốc gia Campinas (Unicamp), bang São Paulo, làm dấy lên lo ngại về an ninh tại các cơ sở nghiên cứu có độ rủi ro cao.
Ảnh: unicamp.br
Theo phóng viên TTXVN tại Nam Mỹ, điều tra ban đầu cho thấy các mẫu virus bị lấy cắp bao gồm H1N1 và H3N2 - những tác nhân gây cúm A có khả năng dẫn tới đại dịch, từng xảy ra trong đại dịch cúm H1N1 năm 2009. Số mẫu này được lưu trữ tại phòng thí nghiệm đạt chuẩn an toàn sinh học cấp 3 (BSL-3), mức độ kiểm soát cao đối với các tác nhân truyền nhiễm nguy hiểm.
Vụ việc bị phát hiện ngày 13/2 khi một nhà nghiên cứu kiểm tra khu lưu trữ. Cảnh sát sau đó bắt điều phối viên phòng thí nghiệm Soledad Palameta Miller, 36 tuổi, quốc tịch Argentina, với các cáo buộc trộm cắp, gian lận tố tụng và vận chuyển trái phép vật liệu biến đổi gen. Tang vật được xác định đã bị di chuyển khỏi khu BSL-3 sang một khoa khác trong trường.
Nhà chức trách cho biết, toàn bộ mẫu virus đã được thu hồi trong khuôn viên trường, không ghi nhận rò rỉ ra bên ngoài. Tuy nhiên, một phần vật liệu bị phát hiện trong tủ đông, phần khác bị vứt trong thùng rác có dấu hiệu bị can thiệp. Bà Miller hiện được tại ngoại, bị cấm rời Brazil và tiếp cận trường trong thời gian điều tra.
Giới chuyên gia cảnh báo mức độ nghiêm trọng của vụ việc. Ông Gonzalo Vecina Neto, cựu lãnh đạo Cơ quan kiểm dịch quốc gia Brazil (ANVISA), nhận định việc đánh cắp mẫu từ phòng thí nghiệm BSL-3 là “rủi ro nghiêm trọng đối với sức khỏe cộng đồng”, do các tác nhân này có khả năng lây lan cao và gây bệnh nặng.
Unicamp cùng với Trung tâm Nghiên cứu quốc gia về Năng lượng và Vật liệu (CNPEM) được đánh giá là những trung tâm khoa học hàng đầu của Mỹ Latinh, đặc biệt trong các lĩnh vực công nghệ sinh học, y sinh và vật liệu tiên tiến.
Brazil hiện sở hữu hệ thống phòng thí nghiệm đạt chuẩn quốc tế, bao gồm các cơ sở an toàn sinh học cấp 3 và đang hướng tới cấp 4 (BSL-4) - mức cao nhất thế giới. Nhờ đó, nước này có khả năng nghiên cứu các tác nhân gây bệnh nguy hiểm, phát triển vaccine và tham gia vào các chương trình khoa học toàn cầu.
Hiện Brazil đang xây dựng phòng thí nghiệm BSL-4 đầu tiên khu vực - nơi nghiên cứu các mầm bệnh nguy hiểm nhất. Các chuyên gia nhấn mạnh nhu cầu siết chặt quy trình kiểm soát và đào tạo nhân lực, nhằm tránh những sự cố có thể dẫn tới hậu quả nghiêm trọng.
Theo nhandan.vn
