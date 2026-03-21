Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo hiểm họa từ mỹ phẩm giả

Cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline... gắn nhãn “sản xuất tại Mỹ,” “made in Thailand” nhằm đánh lừa người tiêu dùng,

Nguyên liệu sản xuất mỹ phẩm giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Ngày 20/3, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết đã ra quyết định khởi tố bị can đối với 5 đối tượng liên quan đường dây sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả quy mô lớn. Các quyết định đã được Viện Kiểm sát Nhân dân khu vực 9 phê chuẩn.

Từ vụ án này, cơ quan công an đồng thời phát đi cảnh báo về hiểm họa từ mỹ phẩm giả đang âm thầm đe dọa sức khỏe người tiêu dùng.

Theo điều tra, đường dây được tổ chức với hai mắt xích chính gồm cơ sở sản xuất “kem trộn” do Lâm Thị Kim Nương (sinh năm 1983) điều hành tại phường Tân Tạo và nguồn cung nguyên liệu từ Công ty Trách nhiệm hữu hạn Sản xuất Dược-Mỹ phẩm Hikachi do Kiều Hoàng Nhã quản lý.

Trước đó, qua công tác nắm địa bàn, Phòng Cảnh sát kinh tế (PC03) phát hiện dấu hiệu nghi vấn tại khu vực đường Lê Đình Cẩn. Kiểm tra đột xuất, lực lượng chức năng phát hiện cơ sở sản xuất mỹ phẩm hoạt động khép kín trong khu dân cư, với nhiều nhân công tham gia pha trộn, sang chiết và đóng gói sản phẩm.

Tại hiện trường, cơ quan công an thu giữ hơn 10.000 sản phẩm mang các nhãn hiệu như OLAY, ABUTINE C3C, Bạch Ngọc Liên, Vaseline... Các sản phẩm đều gắn nhãn “sản xuất tại Mỹ,” “made in Thailand” nhằm đánh lừa người tiêu dùng, nhưng không có giấy tờ chứng minh nguồn gốc.

Bên trong “công xưởng,” lực lượng chức năng phát hiện hàng trăm kg hóa chất, kem nền không rõ thành phần, cùng hàng nghìn tem nhãn, bao bì. Toàn bộ quy trình sản xuất diễn ra trong điều kiện thô sơ, không đảm bảo vệ sinh, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn hại nghiêm trọng đến làn da và sức khỏe người sử dụng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an xác định nguồn nguyên liệu, bán thành phẩm được cung cấp từ Công ty Hikachi. Dù có giấy phép đủ điều kiện sản xuất mỹ phẩm, song các sản phẩm bán không nằm trong danh mục được công bố.

Theo lời khai, do sản phẩm hợp pháp ít được thị trường quan tâm, Kiều Hoàng Nhã đã lợi dụng kinh nghiệm để tổ chức sản xuất mỹ phẩm giả mang thương hiệu quen thuộc nhằm tiêu thụ ra thị trường, thu lợi bất chính.

Khám xét tại Công ty Hikachi, lực lượng chức năng phát hiện nhiều vỏ hũ chưa dán nhãn, tem in sẵn và sản phẩm chưa hoàn thiện. Khi bị phát hiện, đối tượng Nhã còn tìm cách tẩu tán hàng hóa, song đã bị ngăn chặn kịp thời.

Cơ quan điều tra nhận định các đối tượng đã thiết lập quy trình khép kín từ cung cấp nguyên liệu, sản xuất, in ấn bao bì đến phân phối sản phẩm. Thủ đoạn lợi dụng tâm lý sính hàng ngoại, mong muốn làm đẹp nhanh để trục lợi.

Kết quả điều tra bước đầu cho thấy sản phẩm được tiêu thụ qua nhiều đầu mối với giá nhập chỉ hơn 1,3 triệu đồng mỗi thùng (120 hũ), sau đó bán ra thị trường với giá cao hơn nhiều lần. Từ năm 2025 đến nay, các đối tượng đã tiêu thụ số lượng lớn hàng giả, thu lợi bất chính ước tính hàng tỷ đồng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cảnh báo mỹ phẩm giả đang trở thành mối nguy trực tiếp đối với sức khỏe cộng đồng. Phần lớn người tiêu dùng không nhận biết được sản phẩm kém chất lượng, trong khi các loại kem trộn, không rõ thành phần có thể gây kích ứng da, viêm da, thậm chí tổn thương lâu dài.

Đáng chú ý, các đối tượng thường sử dụng mạng xã hội để quảng cáo với những lời mời chào như “trắng nhanh,” “hiệu quả tức thì,” đánh trúng tâm lý làm đẹp cấp tốc. Đây là một trong những nguyên nhân khiến mỹ phẩm giả dễ dàng len lỏi ra thị trường.

Cơ sở sản xuất mỹ phẩm giả. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo cơ quan chức năng, tình trạng sản xuất, buôn bán mỹ phẩm giả đang diễn biến phức tạp, với phương thức ngày càng tinh vi. Việc đặt “công xưởng” ngay trong khu dân cư, hoạt động khép kín gây khó khăn cho công tác phát hiện, xử lý.

Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng vụ án, làm rõ vai trò các đối tượng liên quan để xử lý nghiêm theo quy định pháp luật.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi lựa chọn mỹ phẩm, ưu tiên sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, được kiểm định chất lượng; không tin vào các quảng cáo “thần tốc” trên mạng xã hội. Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn liên quan đến sản xuất, buôn bán hàng giả, người dân cần kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng để xử lý.

Việc triệt phá đường dây này không chỉ góp phần làm rõ phương thức, thủ đoạn của tội phạm trong lĩnh vực mỹ phẩm mà còn là lời cảnh báo mạnh mẽ về hiểm họa từ hàng giả đối với sức khỏe người tiêu dùng.

Nguồn TTXVN