Cựu Cục trưởng Môi trường Hoàng Văn Thức bị bắt

Ông Hoàng Văn Thức, cựu Cục trưởng Môi trường, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, bị bắt với cáo buộc cùng cấp dưới nhận 35 tỷ đồng khi làm dự án quan trắc chất lượng không khí tự động.

Ngày 30/3, Cục Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường (C05, Bộ Công an) cho biết vừa phối hợp cùng Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Bộ Công an khởi tố ông Thức và 10 người khác để điều tra về một trong các tội Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, Đưa hối lộ và Nhận hối lộ.

Cựu Cục trưởng Hoàng Văn Thức. Ảnh: Gia Chính

Bước đầu xác định, các dự án đầu tư xây dựng mạng lưới quan trắc môi trường không khí và nâng cấp hệ thống quan trắc môi trường xảy ra tại Trung tâm quan trắc môi trường miền Bắc, Bộ Nông nghiệp và Môi trường, cùng các đơn vị liên quan trên phạm vi toàn quốc đã có sai phạm.

Đây là một trong 18 trạm quan trắc chất lượng không khí tự động trên cả nước do Cục Môi trường đầu tư và quản lý từ năm 2020. Các trạm quan trắc này được đặt ở nơi công cộng với mục tiêu giám sát chất lượng không khí và cảnh báo ô nhiễm tại các địa phương.

Liên doanh Công ty cổ phần tập đoàn Seiky và Công ty cổ phần kỹ thuật toàn cầu là đơn vị cung cấp hệ thống quan trắc.

Theo cơ quan điều tra, sau khi được trúng thầu, các doanh nghiệp đã chi 35 tỷ đồng cho Cục trưởng Thức. Để có tiền chi ngoài hợp đồng cho chủ đầu tư, các nhà thầu đã nâng giá thiết bị nhập khẩu.

Trước đó, C05 cho biết đã phối hợp khởi tố 74 bị can về 10 tội danh trong các vụ án khác nhau. Họ là cán bộ, lãnh đạo trong cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và thuộc 59 doanh nghiệp xả thải, lắp đặt thiết bị quan trắc trên cả nước.

Khám xét hơn 300 trạm quan trắc môi trường từ các chủ nguồn thải, công an phát hiện có gần 160 trạm bị can thiệp, chỉnh sửa số liệu. Khi chỉ số ô nhiễm vượt ngưỡng, báo đỏ thì nhà máy sẽ bị ngừng hoạt động sản xuất nên các doanh nghiệp đã tìm mọi cách để duy trì số lượng cho đạt ngưỡng.

Theo vnexpress.net