Điểm tựa nhân văn từ những lớp học vùng nông thôn

Các lớp học tại vùng nông thôn, vùng khó khăn trên địa bàn tỉnh đang phát huy vai trò là điểm tựa nhân văn, không chỉ truyền tải kiến thức mà còn góp phần bảo tồn văn hóa, thu hẹp khoảng cách phát triển. Thông qua đầu tư cơ sở vật chất, sắp xếp mạng lưới trường lớp và đẩy mạnh xã hội hóa, giáo dục Đất Tổ đang từng bước nâng cao dân trí, thắp sáng tri thức và gieo mầm thiện lương cho cộng đồng.

Thầy cô Trường Tiểu học Tam Sơn lan tỏa yêu thương, trách nhiệm, cùng vun đắp môi trường giáo dục công bằng, giàu tính nhân văn nơi làng quê.

Chuẩn hóa trường lớp

Quán triệt Nghị quyết số 29-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Kế hoạch của UBND tỉnh về bảo đảm cơ sở vật chất, thiết bị dạy học giai đoạn 2026 - 2030, ngành Giáo dục Đất Tổ đang chứng kiến những bước chuyển mình mạnh mẽ. Quá trình sáp nhập mạng lưới trường lớp ở nông thôn tuy đối diện với thách thức về hạ tầng, nhưng nhờ sự vào cuộc quyết liệt của hệ thống chính trị, những ngôi trường mới đang dần trở thành “ngôi nhà thứ hai” an toàn cho con em đồng bào.

Thực hiện chủ trương tinh gọn đầu mối, Trường Mầm non Tam Sơn (xã Tam Sơn) hiện quản lý 1 trường chính, 3 phân hiệu và 1 điểm trường với 1.041 trẻ. Cô giáo Nguyễn Thị Hiền Hanh - Hiệu trưởng Trường Mầm non Tam Sơn cho biết: “Ngay từ đầu năm học 2026 - 2027, nhà trường đã kiện toàn bộ máy, bố trí đội ngũ phù hợp tại từng phân hiệu. Khó khăn lớn nhất là cơ sở vật chất chưa đồng bộ, trường chính thiếu phòng chức năng, một số phòng học xuống cấp. Tuy nhiên, tập thể sư phạm luôn nỗ lực khắc phục khó khăn, sắp xếp, phát huy những điều kiện hiện có để duy trì hoạt động, bảo đảm môi trường giáo dục lấy trẻ làm trung tâm”.

Sự nỗ lực ấy đã tạo dựng niềm tin vững chắc trong Nhân dân. Nói về hiệu quả của phong trào “Trường học an toàn - thân thiện - hạnh phúc”, anh Nguyễn Viết Trường, xã Hoàng An, có con học tại Phân hiệu Mầm non Hoàng Lâu cho biết: “Từ ngày phân hiệu được quan tâm đầu tư, đổi mới phương pháp chăm sóc trẻ, chúng tôi rất yên tâm bởi các cô giáo không chỉ dạy dỗ tận tình mà còn chú trọng từng bữa ăn, giấc ngủ cho trẻ. Sự gắn kết giữa phụ huynh và nhà trường giúp các cháu mỗi ngày đến trường thực sự là một ngày vui”.

Đối với giáo dục tiểu học vùng sâu, đầu tư cơ sở vật chất đóng vai trò then chốt để duy trì sĩ số. Trường Tiểu học Mường Vang, xã Mường Vang hiện có 58 lớp với trên 1.400 học sinh. Cô giáo Lê Thị Kim Hoa - Hiệu trưởng nhà trường cho biết: “Với đặc thù địa bàn rộng, duy trì các phân hiệu, điểm trường lẻ là cấp thiết để học sinh không đi học quá xa. Dù nỗ lực đổi mới và chăm sóc sức khỏe học đường song nhiều hạng mục công trình nay đã xuống cấp. Chúng tôi mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục ưu tiên nguồn lực sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, giúp học sinh vùng khó có môi trường học tập đồng bộ, thu hẹp khoảng cách với miền xuôi”.

Giờ học tràn ngập niềm vui của cô và trò Phân hiệu Mầm non Hoàng Lâu - điểm sáng trường học an toàn, hạnh phúc được phụ huynh tin tưởng.

Tình người thắp sáng ước mơ

Nếu sự khang trang của cơ sở vật chất là phần “cốt”, thì tình yêu thương, trách nhiệm của người làm nghề giáo chính là phần “hồn”, làm nên giá trị nhân văn của giáo dục vùng nông thôn. Tại Trường Tiểu học Tam Sơn (xã Tam Sơn) sau sáp nhập quy mô lên tới 71 lớp với 2.012 học sinh, quan điểm “không để học sinh nào bị bỏ lại phía sau” vẫn luôn được duy trì.

Cô giáo Nguyễn Thị Kim Hoa - Hiệu trưởng Trường Tiểu học Tam Sơn khẳng định: “Mục tiêu cốt lõi của nhà trường là xây dựng môi trường giáo dục công bằng, bình đẳng. Đối với học sinh khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn, nhà trường linh hoạt xây dựng kế hoạch giáo dục cá nhân. Vừa qua, trường huy động hơn 300 cuốn sách giáo khoa tặng các em, phối hợp trao hỗ trợ 13 học sinh nghèo. Chúng tôi tâm niệm, giáo dục không chỉ là truyền thụ kiến thức mà còn là trao truyền hơi ấm tình người”.

Minh chứng cho triết lý nhân văn ấy hiện hữu ngay tại lớp 2A1 với hình ảnh em Dương Ngọc M, cô bé khuyết tật vận động, tay chân co quắp ngồi xe lăn nhưng ánh mắt luôn bừng sáng sự kiên nghị. Bố mẹ ly hôn, sống cùng ông bà ngoại, đôi tay dù co cứng nhưng cuốn vở của M luôn nắn nót và em luôn là học sinh xuất sắc. Cô Hoàng Thị Hường, giáo viên chủ nhiệm lớp 2A1, Trường Tiểu học Tam Sơn bộc bạch: “M là tấm gương sáng về nghị lực. Hằng ngày, tôi hỗ trợ bế em từ xe lăn vào chỗ ngồi, đi vệ sinh, giờ ra chơi đẩy xe đưa em ra sân tắm nắng. Các bạn trong lớp cũng thường xuyên giúp M lấy sách vở. Dù việc viết bài tốn nhiều sức lực, nhưng chưa bao giờ M phàn nàn hay bỏ cuộc, em luôn hoàn thành xuất sắc các bài tập”.

Đáp lại tình yêu thương của cô giáo và tập thể lớp 2A1, em Dương Ngọc M chia sẻ: “Tay em cứng khó viết, nhiều lúc mỏi nhừ, nhưng em vẫn cố gắng vì em rất thích đi học. Cô Hường thương em như người mẹ thứ hai, hay bế và chăm sóc em. Các bạn trong lớp luôn giúp em lấy sách vở. Em sẽ cố gắng học thật giỏi để không phụ lòng ông bà, cô giáo và các bạn”.

Câu chuyện của cô trò lớp 2A1 hay những nỗ lực thầm lặng của các nhà giáo trên địa bàn tỉnh là những lát cắt sinh động của bức tranh giáo dục nông thôn. Dẫu điều kiện vật chất còn khó khăn, dẫu quá trình sáp nhập đòi hỏi nhiều thời gian để đồng bộ, nhưng ánh sáng của lòng nhân ái chưa bao giờ tắt. Những lớp học ấy không chỉ hoàn thành sứ mệnh gieo chữ, mà còn gieo hạt mầm thiện lương, bồi đắp nhân cách và hiện thực hóa những giá trị nhân văn cao đẹp cho thế hệ tương lai trên quê hương Đất Tổ.

Ngọc Thắng