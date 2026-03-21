Điều khiến Phần Lan trở thành nơi hạnh phúc nhất thế giới

“Kỳ vọng thấp sẽ ít thất vọng” là bí kíp giúp người Phần Lan tạo ra hạnh phúc trong cuộc sống.

Theo báo cáo thường niên của World Happiness Report 2026 nhân dịp Ngày hạnh phúc Thế giới 20/3 của Liên Hợp Quốc, Phần Lan giữ vị trí quán quân trong danh sách “Quốc gia hạnh phúc nhất thế giới”, trên tổng số 140 điểm đến được xếp hạng.

Tiêu chí bình chọn dựa trên các yếu tố như hỗ trợ xã hội, tuổi thọ, sức khỏe, mức độ tự do, lòng hào phóng. Bảng xếp hạng này được tổng hợp bởi Trung tâm nghiên cứu Wellbeing, Đại học Oxford, Anh và công bố trong báo cáo thường niên về hạnh phúc toàn cầu.

Để khám phá bí kíp giúp Phần Lan nắm giữ danh hiệu hạnh phúc nhất thế giới 9 năm liền này, chuyên gia du lịch Olivia Sprinkel, sống tại New York, Mỹ đã quyết định lên đường tìm hiểu.

Olivia từng đến Phần Lan khi còn nhỏ. Thoạt nhìn, quốc gia này không phải nơi khiến người ta liên tưởng đến hạnh phúc. Vào mùa đông, mặt trời chỉ xuất hiện 2-5 tiếng mỗi ngày, nhiệt độ có thể chạm âm 20 độ C.

World Happiness Report (Báo cáo Hạnh phúc Thế giới) dựa trên khảo sát trong đó người dân tự đánh giá mức độ hài lòng cuộc sống - người Phần Lan đã hài lòng với cuộc sống của họ 9 năm liên tiếp. Lonely Planet cũng đã đưa điểm đến vào danh sách những nơi tốt nhất để đi du lịch năm 2026, khuyến khích du khách nên ghé thăm để tìm thấy hạnh phúc giữa thiên nhiên hoang dã.

Visit Finland, đơn vị quảng bá du lịch của chính phủ Phần Lan, từng tận dụng điều này để thực hiện chiến dịch “Masterclass of Happiness” (Khóa học bậc thầy về hạnh phúc).

Vườn quốc gia Oulanka Lapland, Phần Lan.

Olivia, vốn mang trong mình nửa dòng máu Phần Lan, đã bắt đầu cuộc tìm kiếm bằng cách hỏi bạn bè, gia đình câu hỏi: “bí kíp hạnh phúc”. Câu trả lời đồng nhất mà cô nhận được là “vì kỳ vọng thấp”, phản hồi được đánh giá miêu tả phần nào tính cách của người Phần Lan: thẳng thắn, ngắn gọn và hài hước.

Bên cạnh kỳ vọng thấp, nhiều yếu tố khác như an sinh xã hội, mức độ được tiếp cận giáo dục cao, sự bình đẳng cũng là lý do khiến người dân cảm thấy hạnh phúc.

“Phần Lan là nơi đề cao sự yên bình trong tâm trí, đến từ những niềm vui giản dị, nhịp sống chậm và sự kết nối với thiên nhiên”, Olivia nói.

Mỗi mùa hè, Olivia lại mong chờ được quay trở lại thăm những khu rừng bạch dương, thông với những phiến đá phủ rêu xanh xen lẫn thảm dương xỉ, các bụi việt quất. Đi dạo trong rừng, Olivia cảm thấy vui sướng khi bắt gặp những quả dâu dại nhỏ, lấp lánh như những viên ngọc giữa tán cây, rồi được cô cho vào miệng nhấm nháp. Sau mùa dâu là mùa việt quất, cũng là thời điểm người dân có lý do chính đáng để lang thang trong rừng hái trái cây. Theo Olivia, Phần Lan có truyền thống tên Jokamiehenoikeudet (quyền tự do của mọi người), cho phép mọi người đi lại và hái quả trong tự nhiên, chỉ cần tôn trọng không gian riêng tư của người khác.

Trong những ngày hè ở Phần Lan, Olivia tận hưởng cảm giác thư giãn khi bơi trong làn nước mát, nằm tắm nắng trên bãi cát phía sau gồm những hàng thông và bạch dương. “Vào một buổi tối mùa hè, trải nghiệm này chính là hạnh phúc”, cô nói. Nhờ khí hậu mát mẻ, Phần Lan ngày càng nổi lên như một điểm đến tránh nóng, thay thế cho cái oi bức của vùng Địa Trung Hải.

Cảm giác hạnh phúc khi ở trong rừng cũng được khoa học chứng minh. Nghiên cứu cho thấy việc ở giữa những hàng thông giúp tăng cảm giác thư giãn và giảm căng thẳng, nhờ các hợp chất trong hương thơm của cây. Đây cũng là lời nhắc để mọi người sống chậm lại và hít thở không khí rừng.

Nhiều người biết Phần Lan nổi tiếng với sauna (tắm hơi), nhưng ít người biết rằng đó được coi như chìa khóa của hạnh phúc. Lượng endorphin giải phóng khi xông hơi giúp người dân Phần Lan vượt qua mùa đông dài và tối. Ở Helsinki, một trong những phòng sauna nổi tiếng ven biển là Löyly. Vào mùa đông, người dân Phần Lan còn đục lỗ trên lớp băng biển để nhảy xuống phía dưới làm mát cơ thể (tắm băng) sau khi xông hơi.

Nếu đến Phần Lan vào mùa đông, du khách nên tận dụng tối đa vài giờ ánh sáng ban ngày (do ngày ngắn đêm dài), phòng sauna và Bắc Cực Quang nhảy múa trên bầu trời hay khám phá những khu rừng phủ đầy tuyết. Học cách cân bằng giữa bóng tối và ánh sáng đã mang lại sự hài lòng cho người Phần Lan.

Các nhà hàng đề cao nguyên liệu theo mùa và địa phương đang phát triển mạnh. Nơi Olivia yêu thích tại thủ đô Helsinki là Magu, phục vụ thực đơn chay gồm 5 món, cà phê và bánh quế.

Olivia cũng chỉ ra cách tiếp cận điểm đến theo kiểu “checkin” không thực sự phù hợp với tinh thần của người Phần Lan, vì hạnh phúc của họ đến từ việc gắn bó và hiểu sâu về nơi mình sống.

Sau chuyến tham quan Phần Lan, Olivia nhận ra hạnh phúc là một lựa chọn mà mỗi người có thể tự tạo, sống trọn vẹn trong từng khoảnh khắc, buông bỏ áp lực và kỳ vọng.

“Hãy hít thở mùi hương của rừng cây, ngâm mình trong làn nước lạnh, thức dậy mỗi sáng và thưởng thức cà phê, ngắm mặt trời lặn xuống làn nước xanh của hồ Đó là cách hạnh phúc của người Phần Lan”, Olivia nói.

