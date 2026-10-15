Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ làm việc với Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan

Trong khuôn khổ chuyến công tác tại các quốc gia châu Âu, ngày 13/10 (giờ địa phương), Đoàn công tác liên ngành tỉnh Phú Thọ do Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh, Phó Trưởng Ban Chỉ đạo về phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số tỉnh làm Trưởng đoàn đã làm việc với Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan (KIG).

Tiếp và làm việc với đoàn có ông Andrzej Szumowski - Phó Chủ tịch KIG, Giám đốc Ban Hợp tác Quốc tế; cùng sự tham dự của Chủ tịch Nhóm Nghị sĩ hữu nghị Việt Nam - Ba Lan.

Quang cảnh buổi làm việc giữa Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan.

Chuyến công tác nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tăng cường quan hệ hữu nghị, tìm kiếm cơ hội hợp tác thiết thực, phù hợp với tiềm năng, lợi thế và định hướng phát triển của tỉnh. Đồng thời, khảo sát các mô hình ứng dụng khoa học, công nghệ và chuyển đổi số, góp phần nâng cao hiệu quả hoạt động đối ngoại gắn với phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của địa phương.

Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan (KIG) là định chế giữ vai trò nòng cốt, đại diện cho hơn 150 tổ chức kinh tế thành viên, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển kinh doanh và mở rộng hợp tác quốc tế.

Tại buổi làm việc, đoàn công tác đánh giá cao vai trò kết nối cộng đồng doanh nghiệp của KIG, trong đó có việc phối hợp tổ chức thành công các diễn đàn doanh nghiệp Ba Lan - Việt Nam thời gian qua. Đây là mô hình thiết thực, tạo cơ hội để doanh nghiệp hai bên trực tiếp trao đổi thông tin, tìm hiểu khả năng hợp tác.

Đoàn cũng ghi nhận sự chủ động của KIG trong việc hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận các quy định về xuất xứ, tiêu chuẩn kỹ thuật và các ưu đãi thuế quan từ Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA), góp phần mở rộng kim ngạch thương mại song phương.

Đại diện KIG đã thông tin khái quát về tình hình xuất nhập khẩu giữa hai nước Việt Nam - Ba Lan, khẳng định dư địa hợp tác còn rất lớn và mong muốn thúc đẩy kim ngạch thương mại phát triển theo hướng tích cực, cân bằng hơn.

Đồng thời, nhấn mạnh tầm quan trọng của các sự kiện kết nối doanh nghiệp B2B (trực tiếp và trực tuyến) cũng như các chương trình giao lưu do địa phương phối hợp tổ chức nhằm giúp hai bên giới thiệu sản phẩm, trao đổi nhu cầu và thiết lập quan hệ hợp tác thực chất.

Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ và đại diện Phòng Thương mại Quốc gia Ba Lan chụp ảnh lưu niệm tại buổi làm việc.

Để hỗ trợ cộng đồng doanh nghiệp tiếp cận thông tin và đối tác thuận lợi, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đề nghị các cơ quan chức năng Ba Lan tiếp tục tạo điều kiện cho các cơ quan đại diện, Đại sứ quán và các hiệp hội ngành hàng hỗ trợ doanh nghiệp khảo sát thị trường.

Đáng chú ý, đoàn đề xuất KIG phối hợp với Đại sứ quán Việt Nam tại Ba Lan nghiên cứu khả năng hình thành Văn phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam - Ba Lan trực thuộc KIG đặt tại Việt Nam, làm đầu mối chính thống cung cấp thông tin, kết nối doanh nghiệp hai nước, trong đó có doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ.

Về định hướng hợp tác, tỉnh Phú Thọ mong muốn KIG hỗ trợ kết nối với các doanh nghiệp Ba Lan có công nghệ nguồn, giàu kinh nghiệm trong các lĩnh vực ưu tiên thu hút đầu tư của tỉnh như: Linh kiện điện tử, bán dẫn, trí tuệ nhân tạo; y tế, dược phẩm, thiết bị y tế; công nghệ chế biến nông sản sau thu hoạch; cơ khí chính xác, ô tô điện, năng lượng sạch... Hình thức hợp tác có thể triển khai linh hoạt theo quy định pháp luật.

Thay mặt đoàn công tác, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn trân trọng chuyển lời mời của lãnh đạo tỉnh Phú Thọ tới Ban lãnh đạo KIG sang thăm, làm việc tại tỉnh trong thời gian tới để hiện thực hóa các nội dung hợp tác.

Bên lề buổi làm việc, Đoàn công tác tỉnh Phú Thọ đã có cuộc tiếp xúc riêng với đại diện Công ty AKPIL - thương hiệu sản xuất máy móc nông nghiệp gia đình hàng đầu Ba Lan (thành lập từ năm 1975, tự chủ 95% linh kiện nội địa và có chi nhánh hoàn thiện lắp ráp tại Pháp). Đại diện AKPIL bày tỏ mong muốn tìm hiểu sâu hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam để mở rộng thị trường và tìm kiếm đối tác phù hợp. Cuộc gặp mở ra cơ hội hợp tác ban đầu thiết thực giữa doanh nghiệp Ba Lan với thị trường Việt Nam cũng như địa bàn tỉnh Phú Thọ.

P.V