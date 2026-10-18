Kinh tế
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Doanh thu dịch vụ lữ hành tăng hơn 85%

Tính đến hết quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 129.401 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và bằng 75% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 86.411 tỷ đồng, chiếm gần 67% tổng mức; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tăng 28,08%; dịch vụ ăn uống tăng 30,64%.

Đáng chú ý, các hoạt động gắn với du lịch có mức tăng cao nhất. Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 1.835 tỷ đồng, tăng 45,66%; dịch vụ lữ hành đạt hơn 1.022 tỷ đồng, tăng 85,05%. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ lữ hành mới chiếm khoảng 0,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Kết quả này cho thấy thị trường phục hồi nhanh nhưng quy mô nguồn thu trực tiếp từ hoạt động tổ chức, khai thác tour còn hạn chế.

Doanh thu dịch vụ lữ hành tăng hơn 85%Du khách tham quan trải nghiệm ở Đình Hùng Lô, phường Vân Phú.

Để thúc đẩy tiêu dùng trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương đề xuất mở rộng các chương trình khuyến mại, kết nối cung cầu; đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, khu công nghiệp và địa bàn tập trung đông công nhân. Các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử được khuyến khích tổ chức bán hàng theo mùa vụ, mở rộng kênh phân phối, tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Ngành Công Thương cũng tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nông sản chủ lực; xây dựng hệ thống quản lý chợ thông minh, chợ số; nghiên cứu phát triển các mô hình thương mại mới như trung tâm outlet và dịch vụ logistics.

Cùng với kích cầu, các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra nguồn cung, giá bán và chất lượng hàng hóa; xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Các chương trình xúc tiến thương mại được yêu cầu đánh giá bằng doanh số, lượng hàng tiêu thụ và mức tăng doanh thu bán lẻ, thay vì chỉ tính số sự kiện đã tổ chức.

Hương Giang


Hương Giang

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Đình Hùng Lô sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu Tổng mức bán lẻ hàng hóa Doanh thu dịch vụ lưu trú Trung tâm thương mại Lực lượng chức năng Khu vực nông thôn Chương trình doanh thu bán lẻ hàng hóa Khu công nghiệp
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

“Ăn cơm đứng” thu tiền tỷ

“Ăn cơm đứng” thu tiền tỷ
2026-10-18 11:24:00

baophutho.vn “Nuôi lợn ăn cơm nằm, nuôi tằm ăn cơm đứng”, lời đúc kết của cổ nhân đã phần nào nói lên sự vất vả, tất bật của những người nuôi tằm từ ngàn...

Tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm

Tăng tốc các dự án giao thông trọng điểm
2026-10-17 16:19:00

baophutho.vn Xác định hạ tầng giao thông là động lực quan trọng mở rộng không gian phát triển, tạo sức bật cho tăng trưởng kinh tế, tỉnh đang tập trung chỉ...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long