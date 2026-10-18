Doanh thu dịch vụ lữ hành tăng hơn 85%

Tính đến hết quý III/2026, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trên địa bàn tỉnh ước đạt trên 129.401 tỷ đồng, tăng 17% so với cùng kỳ năm trước và bằng 75% kế hoạch năm. Trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa đạt hơn 86.411 tỷ đồng, chiếm gần 67% tổng mức; doanh thu dịch vụ tiêu dùng khác tăng 28,08%; dịch vụ ăn uống tăng 30,64%.

Đáng chú ý, các hoạt động gắn với du lịch có mức tăng cao nhất. Doanh thu dịch vụ lưu trú đạt hơn 1.835 tỷ đồng, tăng 45,66%; dịch vụ lữ hành đạt hơn 1.022 tỷ đồng, tăng 85,05%. Tuy nhiên, doanh thu dịch vụ lữ hành mới chiếm khoảng 0,8% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng. Kết quả này cho thấy thị trường phục hồi nhanh nhưng quy mô nguồn thu trực tiếp từ hoạt động tổ chức, khai thác tour còn hạn chế.

Du khách tham quan trải nghiệm ở Đình Hùng Lô, phường Vân Phú.

Để thúc đẩy tiêu dùng trong những tháng cuối năm, Sở Công Thương đề xuất mở rộng các chương trình khuyến mại, kết nối cung cầu; đưa hàng Việt về khu vực nông thôn, miền núi, khu công nghiệp và địa bàn tập trung đông công nhân. Các doanh nghiệp, siêu thị, trung tâm thương mại và sàn thương mại điện tử được khuyến khích tổ chức bán hàng theo mùa vụ, mở rộng kênh phân phối, tăng khả năng tiếp cận người tiêu dùng.

Ngành Công Thương cũng tăng cường kết nối tiêu thụ sản phẩm OCOP, sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu và nông sản chủ lực; xây dựng hệ thống quản lý chợ thông minh, chợ số; nghiên cứu phát triển các mô hình thương mại mới như trung tâm outlet và dịch vụ logistics.

Cùng với kích cầu, các lực lượng chức năng sẽ kiểm tra nguồn cung, giá bán và chất lượng hàng hóa; xử lý hàng giả, hàng nhập lậu, hàng không rõ nguồn gốc. Các chương trình xúc tiến thương mại được yêu cầu đánh giá bằng doanh số, lượng hàng tiêu thụ và mức tăng doanh thu bán lẻ, thay vì chỉ tính số sự kiện đã tổ chức.

Hương Giang