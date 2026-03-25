Đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta” cập cảng Cuba

Ngày 24/3 (theo giờ địa phương), con tàu đầu tiên trong đội tàu hữu nghị “Châu Mỹ của chúng ta” đã cập cảng La Habana, Cuba, mang theo hơn 30 tấn hàng viện trợ nhân đạo tới đảo quốc Caribe này.

Con tàu “Maguro”, soái hạm của đội tàu đoàn kết “Châu Mỹ của chúng ta” với thủy thủ đoàn gồm 27 người đến từ 11 quốc gia trên thế giới, đã khởi hành từ cảng Progreso, ở Yucatán, Mexico, và đã đi 370 hải lý trong 5 ngày, bất chấp điều kiện thời tiết khắc nghiệt để hoàn thành nhiệm vụ của mình.

Hàng hóa, được quyên góp bởi nhiều quốc gia, bao gồm 73 tấm pin mặt trời dành cho các trung tâm y tế, cũng như các loại thực phẩm thiết yếu như gạo, đậu và ngũ cốc, ngoài ra còn có thuốc men và các sản phẩm vệ sinh cá nhân.

Theo các nhà tổ chức, sáng kiến này, bao gồm cả các tàu khác chưa đến, nhằm mục đích nâng cao nhận thức và phá vỡ sự phong tỏa chính trị và thương mại ảnh hưởng đến người dân Cuba, đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của hợp tác quốc tế trong việc giải quyết những khó khăn về năng lượng và nguồn cung mà quốc gia vùng Caribe này đang phải đối mặt.

Phát biểu tại lễ đón đoàn, Thiago Ávila, người Brazil và là điều phối viên của nỗ lực liên quốc gia này, bày tỏ: “Chúng tôi có mặt ở đây để thể hiện tình đoàn kết, hữu nghị và mang đến thông điệp về hy vọng với người dân Cuba. Chúng tôi phản đối lệnh cấm vận của Mỹ đối với Cuba...”.

Trao đổi với phóng viên TTXVN tại sự kiện, Chủ tịch Viện Cuba hữu nghị với các dân tộc (ICAP), Anh hùng Cuba Fernando González Llort, nhấn mạnh rằng: “Sự hiện diện của đội tàu “Châu Mỹ của chúng ta” thể hiện sự đoàn kết hữu nghị với Cuba. Nhân dân Cuba rất biết ơn sự hỗ trợ quý báu này của bạn bè và các tổ chức quốc tế...”.

Hiện nay, Cuba đang trải qua thời kỳ rất khó khăn, đặc biệt trong 2 tháng qua, khi Mỹ ngăn chặn việc vận chuyển dầu mỏ cho Cuba. Điều này đã tạo ra một cuộc khủng hoảng năng lượng nghiêm trọng, ảnh hưởng đến các bệnh viện và cuộc sống hằng ngày của toàn bộ người dân.

