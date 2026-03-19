Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, sát tốp 100

Theo trang football ranking chuyên tính điểm bảng xếp hạng FIFA, sau khi đội tuyển Việt Nam được AFC xử thắng trận đấu gặp Malaysia với tỷ số 3-0 tại vòng loại Asian Cup 2027 hồi tháng 6.2025, vị trí của đội hiện đã thay đổi đáng kể.

Đội tuyển Việt Nam tăng 5 bậc, áp sát tốp 100 thế giới và hạng 18 châu Á

Việc được lấy lại và cộng thêm số điểm ở trận đấu với đội tuyển Malaysia (từ thua 0-4 ngày 10.6.2025, được AFC xử thắng với tỷ số 3-0 ngày 17.3 vì đối phương sử dụng các cầu thủ nhập tịch trái phép thi đấu), đã giúp đội tuyển Việt Nam chính thức hiện có 1.203,43 điểm so với 1.189,51 điểm trên bảng xếp hạng FIFA được công bố ngày 19.1, theo football ranking.

Đội tuyển Việt Nam sẽ bứt phá mạnh mẽ trên bảng xếp hạng FIFA ngay trước lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết Asian Cup 2027 ngày 11.4

Qua đó, vị trí hiện tại của đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng FIFA chính thức là 103 thế giới, tăng 5 bậc từ vị trí 108, và đang xếp hạng 18 châu Á, xếp thứ 2 khu vực Đông Nam Á còn kém đội dẫn đầu là Thái Lan chỉ 7 bậc.

Trong lịch FIFA Days sắp tới, đội tuyển Việt Nam có hai trận gồm gặp đội Bangladesh ngày 26.3 (giao hữu quốc tế) và trận tái đấu đội Malaysia ngày 31.3 ở lượt cuối vòng loại Asian Cup 2027 chỉ còn mang tính thủ tục.

Đội tuyển Bangladesh hiện xếp vị trí 180 thế giới và hạng 36 châu Á, xếp dưới cả đội tuyển Campuchia. Trong khi đội tuyển Malaysia, sau khi cập nhật lại bảng xếp hạng và số điểm bị trừ (tổng cộng bị xử thua 2 trận, gồm trận gặp đội tuyển Việt Nam và Nepal cùng tỷ số 0-3), hiện đã rớt thêm đến 7 bậc xuống hạng 128 thế giới, so với vị trí 121 hồi đầu năm sau khi cũng bị FIFA xử thua 3 trận giao hữu quốc tế khác.

Đội tuyển Malaysia hiện còn 1.123,41 điểm tích lũy trên bảng xếp hạng FIFA so với số điểm 1.145,89 điểm trước đó. Vị trí của đội ở khu vực châu Á cũng rớt xuống hạng 23 châu Á, và chính thức bị kình địch đội tuyển Indonesia (không thi đấu trận nào suốt từ tháng 10.2025 đến nay) qua mặt.

Đội Indonesia vẫn giữ vị trí 121 thế giới, trong khi của Malaysia hiện là 128. Tương tự, ở khu vực Đông Nam Á, đội Indonesia vươn lên xếp thứ 3, còn Malaysia ở vị trí thứ 4.

HLV Kim Sang-sik sẽ tiếp tục giúp đội tuyển Việt Nam thăng tiến trở lại tốp 100 thế giới như dưới thời cựu HLV Park Hang-seo?

Với đội tuyển Việt Nam, nếu thắng tiếp hai trận trong FIFA Days tháng 3 sắp tới đây, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ bứt phá để trở lại tốp 100 thế giới như dưới thời cựu HLV Park Hang-seo trước đây (giai đoạn năm 2017 - 2023).

Điều này cũng sẽ giúp đội có một vị thế mạnh mẽ ngay trước lễ bốc thăm chia bảng vòng chung kết (VCK) Asian Cup 2027, được tổ chức vào ngày 11.4 tới tại Cung điện Diriyah Salwa ở Riyadh (Ả Rập Xê Út).

VCK Asian Cup 2027 diễn ra từ ngày 7.1 đến ngày 5.2.2027 tại ba thành phố - Riyadh, Jeddah và Al Khobar, trong đó sân vận động Thể thao King Fahd ở thủ đô Ả Rập Xê Út (Riyadh), có sức chứa 72.000 chỗ ngồi, sẽ là nơi diễn ra 2 trận đấu quan trọng nhất tại giải, đó là trận khai mạc và trận chung kết.

Tính đến nay, Asian Cup 2027 đã xác định 21/24 đội tuyển góp mặt ở VCK, gồm đội chủ nhà Ả Rập Xê Út, đội Úc, Iraq, Iran, Uzbekistan, Qatar, UAE, Nhật Bản, Hàn Quốc, Oman, Palestine, Bahrain, Jordan, Trung Quốc, Indonesia, CHDCND Triều Tiên, Kuwait, Kyrgyzstan, Syria và Singapore. Trong đó, đội tuyển Việt Nam là đội thứ 21 và mới nhất đã có vé.

Hiện vòng loại thứ ba Asian Cup 2027 chỉ còn chờ xác nhận 3 suất cuối dự VCK, đó là các cuộc tranh chấp giữa đội tuyển Tajikistan và Philippines ở bảng A, Li Băng và Yemen ở bảng B, và đội tuyển Thái Lan và Turkmenistan ở bảng D. Các suất này sẽ được định đoạt vào ngày 31.3 tới đây.

