Đợt nắng nóng kỷ lục tại Mỹ lan rộng

Tại Mỹ, đợt nắng nóng kỷ lục đang hoành hành ở nửa phía Tây đã di chuyển về phía Đông trong ngày 21/3, hướng tới miền Trung, khiến nhiệt độ ấm lên bất thường ở những nơi mà chỉ một tuần trước đó còn ở mức đóng băng hoặc thấp hơn.
Người dân tránh nóng bên đài phun nước ở Orange, California, Mỹ. Ảnh: THX/TTXVN
Theo Trung tâm Dự báo thời tiết (WPC), thuộc Cơ quan Thời tiết quốc gia (NWS), hàng chục thành phố trải dài từ California đến Colorado đã ghi nhận nhiệt độ cao nhất từ trước đến nay trong tháng 3. Ngày 21/3, tại Kansas City, Missouri và North Platte, Nebraska, nhiệt độ đã lên tới 33,3 độ C.
Ngoài ra, đợt nắng nóng này còn đánh dấu một số cột mốc nhiệt độ khác. Tại Chanute, bang Kansas, nhiệt độ đã tăng từ mức thấp kỷ lục (âm 10,5 độ C) vào ngày 16/3 lên mức cao kỷ lục 32,8 độ C chỉ sau 4 ngày.
Tại Phoenix, Arizona, một trong những thành phố nóng nhất nước Mỹ, nhiệt độ thấp nhất trong ngày vào 21/3 là 21,1 độ C. Đây là mức nhiệt thấp nhất từ đầu năm đến nay.
Các thành phố ghi nhận nhiệt độ cao kỷ lục trong ngày 21/3 gồm Denver (30 độ C), Grand Island, bang Nebraska, (36 độ C) và Midland (bang Texas) (36 độ C).
Trước đó, ngày 20/3, đợt nắng nóng đã đẩy nhiệt độ lên tới 44 độ C ở một số khu vực dọc biên giới phía Nam California-Arizona. Đây là mức cao kỷ lục trên toàn nước Mỹ trong tháng 3.
NWS đã phát cảnh báo nắng nóng cực độ cho các khu vực sa mạc tương tự vào ngày 21/3, và cảnh báo cờ đỏ (nguy cơ cháy rừng cao) đối với phần lớn các bang vùng đồng bằng trung tâm Nebraska, Kansas và Oklahoma.
Các nhà khoa học cho biết có bằng chứng rõ ràng cho thấy các đợt nắng nóng hiện nay là dấu hiệu của sự nóng lên toàn cầu, chủ yếu do việc đốt nhiên liệu hóa thạch gây ra.
Với việc mùa Đông ở Bắc Bán cầu chính thức kết thúc vào ngày 19/3, ngày đầu tiên của mùa Xuân theo lịch thiên văn, nhiệt độ tăng cao đang tác động nghiêm trọng cho động vật hoang dã ở miền Tây. Trước đó, nhiều loài cây đã bắt đầu nở hoa, thảm thực vật đang phát triển với tốc độ đáng kinh ngạc, nhờ những trận mưa lớn vào tháng 12/2025 và tháng 1/2026.
Theo baotintuc.vn
Tổng Tham mưu trưởng quân đội Israel nhấn mạnh quân đội nước này đang chuẩn bị để thúc đẩy các chiến dịch trên bộ có mục tiêu, cũng như các cuộc không kích theo một kế hoạch có tổ chức.
IEA cho biết, kể từ khi xung đột bùng phát cuối tháng 2, eo biển Hormuz – tuyến vận chuyển khoảng 20% nguồn cung dầu và khí toàn cầu gần như bị tê liệt, khiến giá năng lượng tăng mạnh.
Dữ liệu theo dõi hàng hải cho thấy, ít nhất sáu con tàu đã dỡ hàng tại cảng Imam Khomeini, một trung tâm thương mại then chốt ở phía Bắc vùng Vịnh, sau đó đi qua eo biển trong...
Ngày 20/3, Mỹ tạm thời dỡ bỏ các lệnh trừng phạt đối với dầu mỏ của Iran nhằm ứng phó cuộc khủng hoảng nguồn cung do cuộc chiến tại Trung Đông gây ra. Quyết định nới lỏng này...
Chi phí nhiên liệu tăng buộc các hãng hàng không phải chuyển một phần gánh nặng sang hành khách thông qua việc tăng giá vé; thời gian qua nhiều hãng đã bắt đầu điều chỉnh giá vé.
Phát biểu trước báo giới, Tổng thống Trump cho biết đề nghị của Thượng nghị sỹ Lindsey Graham về việc xem xét lại các căn cứ quân sự Mỹ tại Tây Ban Nha và Đức là điều “đáng cân nhắc.”
Ít nhất 16 tàu thương mại của cư dân ở các thành phố cảng Bandar-e Lengeh và Kong, đã bị phá hủy trong cuộc không kích do Mỹ và Israel tiến hành ở miền Nam Iran.