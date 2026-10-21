Dự kiến thông báo và xác nhận vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhận quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic

Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên ứng dụng điện tử VNeTraffic: Thông báo và xác nhận vi phạm, nhận quyết định xử phạt, nộp phạt.

Căn cứ vào dự thảo Luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi) được Chính phủ trình Quốc Hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 2 Quốc Hội khóa XVI; Cục CSGT đã dự kiến mô hình xử lý vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông trên môi trường điện tử.

Quy trình này giúp người vi phạm hoàn toàn thực hiện trên ứng dụng điện tử do Bộ Công an cung cấp (VNeTraffic) mà không phải đi tới trụ sở CSGT nơi sinh sống hoặc nơi phát hiện vi phạm, nhất là với các vi phạm được phát hiện qua hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát.

Quy trình dự kiến như sau:

+ Hệ thống thiết bị kĩ thuật nghiệp vụ, hệ thống camera giám sát phát hiện vi phạm và gửi về hệ thống cơ sở dữ liệu vi phạm;

+ CSGT có dữ liệu điện tử về vi phạm sẽ tiến hành xác minh các thông tin liên quan (chủ xe, đăng ký, kiểm định xe, bảo hiểm....);

+ CSGT gửi thông báo vi phạm tới chủ xe qua app VNeTraffic;

Chủ xe có 02 lựa chọn:

+ Đồng ý với vi phạm thì sẽ thực hiện xác nhận và thực hiện nộp phạt, nhận biên lai điện tử và hệ thống sẽ tự động ghi nhận hoàn tất xử lý vi phạm;

+ Không đồng ý vi phạm (với các trường hợp: thông tin vi phạm không chính xác; chủ xe không phải lái xe hoặc không xác định được lái xe) thì CSGT tiếp nhận thông tin và xác minh, làm rõ lái xe vi phạm và gửi thông tin vi phạm tới tài khoản VNeTraffic của lái xe.

Toàn bộ quy trình này sẽ thực hiện trên hệ thống và qua ứng dụng VNeTraffic, người dân hoàn toàn chủ động trong việc tiếp nhận thông tin vi phạm, đồng ý hoặc không đồng ý với thông báo đó; hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp, đi lại, rút ngắn thời gian thực hiện các thủ tục nộp phạt, công khai minh bạch việc xử lý vi phạm.

Sơ đồ quy trình

Dự kiến thông báo và xác nhận vi phạm trật tự, an toàn giao thông, nhận quyết định xử phạt, nộp phạt trên VNeTraffic

Theo chinhphu.vn