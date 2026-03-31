Giá cả thị trường ngày 31/3/2026

STT
Hàng hóa
Giá bán
1
Bưởi diễn
25.000 đồng/quả
2
Hành củ Hải Dương
60.000 đồng/kg
3
Việt quất tươi New Zealand hộp 125g
129.900 đồng/hộp
4
Ớt chuông đỏ Globalgap khay 400g
39.900 đồng/khay
5
Táo Envy new túi 1kg
169.000 đồng/kg
6
Nấm đông cô (nấm hương)
35.000 đồng/khay 200g
7
Măng tây xanh
28.000 đồng/bó 200g
8
Thịt nạc dăm đầu giòn
150.000 đồng/500g
9
Tai heo
129.500 đồng/500g
10
Sữa đậu nành Fami nguyên chất lốc 6 hộp x 200ml
32.000 đồng/lốc
11
Gạo Japonica Neptune
138.000 đồng/túi 5kg
12
Dầu ăn Mezan gold
116.000 đồng/can 2 lít
13
Bánh quy bơ Danisa
281.000 đồng/hộp 908g
14
Bánh quế Cosy lá dứa
12.900 đồng/gói 132g
Kết Đoàn
