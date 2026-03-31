Giá cả thị trường ngày 31/3/2026

STT

Hàng hóa

Giá bán

1

Bưởi diễn

25.000 đồng/quả

2

Hành củ Hải Dương

60.000 đồng/kg

3

Việt quất tươi New Zealand hộp 125g

129.900 đồng/hộp

4

Ớt chuông đỏ Globalgap khay 400g

39.900 đồng/khay

5

Táo Envy new túi 1kg

169.000 đồng/kg

6

Nấm đông cô (nấm hương)

35.000 đồng/khay 200g

7

Măng tây xanh

28.000 đồng/bó 200g

8

Thịt nạc dăm đầu giòn

150.000 đồng/500g

9

Tai heo

129.500 đồng/500g

10

Sữa đậu nành Fami nguyên chất lốc 6 hộp x 200ml

32.000 đồng/lốc

11

Gạo Japonica Neptune

138.000 đồng/túi 5kg

12

Dầu ăn Mezan gold

116.000 đồng/can 2 lít

13

Bánh quy bơ Danisa

281.000 đồng/hộp 908g

14

Bánh quế Cosy lá dứa

12.900 đồng/gói 132g

Kết Đoàn

Giá cả thị trường ngày 31/3/2026


Kết Đoàn

