Giá vàng hôm nay 9-10: Tăng gần 1 triệu đồng/lượng

Giá vàng trong nước sáng nay đồng loạt tăng 800.000 đồng/lượng ở nhiều thương hiệu, đưa giá vàng miếng lên 143,8 triệu đồng/lượng.

Sáng nay, Công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn (SJC) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Tương tự, Tập đoàn DOJI và Công ty Vàng bạc đá Phú Nhuận (PNJ) niêm yết giá vàng miếng ở mức 140,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng.

Trong khi đó, thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng miếng SJC ở mức 138,6 – 143 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), duy trì ổn định so với kết phiên giao dịch gần nhất. Chênh lệch mua – bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Đối với vàng nhẫn, Tập đoàn DOJI niêm yết vàng nhẫn tròn 9999 Hưng Thịnh Vượng ở mức 139,8 – 143,8 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng ở cả 2 chiều mua - bán so với kết phiên giao dịch hôm qua. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết vàng nhẫn ở mức 140,3– 143,3 triệu đồng/lượng (mua vào – bán ra), tăng 800.000 đồng/lượng. Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 3 triệu đồng/lượng. Thương hiệu Bảo tín Minh Châu niêm yết vàng nhẫn ở mức 138,6 – 142,5 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra). Chênh lệch giữa giá mua và bán ở mức 4 triệu đồng/lượng.

Vàng tăng nhẹ

Theo Kitco News, giá vàng thế giới sáng nay ghi nhận ở mức 4.146 USD/ounce, tăng 12 USD/Ounce so với cùng thời điểm hôm qua. Quy đổi theo tỷ giá USD tại ngân hàng Vietcombank (26.170 VND/USD), vàng thế giới có giá khoảng 130,3 triệu đồng/lượng (chưa tính thuế, phí).

Giá vàng thế giới tăng nhẹ trong phiên giao dịch gần nhất. Biên bản cuộc họp Fed và phát biểu của Thống đốc Christopher Waller hôm thứ qua tiếp tục phát đi tín hiệu về khả năng thắt chặt chính sách vào cuối năm. Trong khi đó, phiên đấu giá 22 tỷ USD trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 30 năm ghi nhận lợi suất 5,618%, với tỷ lệ chào mua trên chào bán đạt 2,54. Kết quả này kéo lợi suất trái phiếu 30 năm xuống khỏi ngưỡng 5,7% và lợi suất trái phiếu 10 năm về gần 5,2% vào cuối phiên.

Thị trường đang hướng sự chú ý tới chỉ số tâm lý người tiêu dùng sơ bộ tháng 10, dữ liệu chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tháng 9 và chỉ số giá sản xuất (PPI). Lạm phát hạ nhiệt có thể hỗ trợ giá vàng, trong khi giá dầu tiếp tục tăng hoặc nhu cầu trái phiếu dài hạn suy yếu có thể khiến lợi suất duy trì ở mức cao, gây sức ép lên kim loại quý.

Về kỹ thuật, các chuyên gia nhận định vùng kháng cự gần nhất của vàng giao ngay nằm tại 4.142–4.163 USD/ounce. Nếu vượt vùng này, giá có thể hướng tới các mốc 4.184 USD và 4.226 USD/ounce. Ở chiều ngược lại, vùng hỗ trợ gần nhất là 4.103 USD/ounce; nếu xuyên thủng, giá có thể lùi về 4.067 USD và 4.032 USD/ounce.

https://hanoimoi.vn/gia-vang-hom-nay-9-10-tang-gan-1-trieu-dong-luong-1760183.html

Theo hanoimoi.vn