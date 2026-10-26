Israel hoãn các kế hoạch an ninh về Gaza trước thềm bầu cử

Truyền thông Israel ngày 25-10 đưa tin Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo trì hoãn một loạt thỏa thuận an ninh và hành chính liên quan đến tương lai Dải Gaza cho đến sau cuộc bầu cử ngày tại nước này vào ngày 27-10 tới.

Thủ tướng Benjamin Netanyahu đã chỉ đạo trì hoãn một loạt thỏa thuận an ninh và hành chính liên quan đến tương lai Dải Gaza cho đến sau cuộc bầu cử ngày 27-10. Ảnh: Reuters

Đài truyền hình công cộng KAN của Israel cho biết ông Netanyahu đã yêu cầu hoãn việc đưa khoảng 7.000 người Palestine từ Gaza sang Ai Cập để tham gia chương trình huấn luyện cảnh sát, dù cơ quan an ninh nội địa Shin Bet đã tiến hành xem xét và cấp phép an ninh cho các ứng viên. Trong khi đó, báo Israel Hayom cho biết số người Palestine được xem xét tham gia chương trình vào khoảng 5.000-7.000 người.

Các biện pháp bị trì hoãn còn bao gồm công tác chuẩn bị xây dựng một thành phố mới tại Rafah, triển khai lực lượng ổn định quốc tế ở Gaza và thành lập Ủy ban Quốc gia về Quản lý Gaza.

Nhiều nguồn tin cho rằng giới lãnh đạo Israel muốn triển khai những bước đi này sau cuộc bầu cử, đồng thời nhận định việc tiến hành các kế hoạch tái thiết và đào tạo lực lượng cảnh sát Palestine có thể chưa phù hợp với tính toán chính trị của ông Netanyahu ở thời điểm hiện tại.

Vấn đề quản trị Gaza sau xung đột vốn là một trong những nội dung then chốt trong các đề xuất chấm dứt chiến sự và ổn định tình hình tại vùng lãnh thổ này. Theo lộ trình được Hội đồng Hòa bình công bố, Gaza sẽ được chuyển giao cho một ủy ban quốc gia quản lý dưới sự giám sát quốc tế; lực lượng ổn định quốc tế sẽ được triển khai; vũ khí của Hamas được đặt dưới sự quản lý của ủy ban; đồng thời Israel rút quân theo từng giai đoạn song song với quá trình tái thiết.

Tuy nhiên, triển vọng thực hiện lộ trình vẫn đối mặt với nhiều trở ngại. Hamas từng tuyên bố chấp nhận kế hoạch và kêu gọi buộc Israel thực thi các cam kết, trong khi ông Netanyahu hồi tháng 8 công khai bác bỏ những thỏa thuận liên quan, nhấn mạnh yêu cầu Hamas phải giải giáp trước khi Israel rút quân. Ông cũng phủ nhận việc phê duyệt triển khai lực lượng ổn định quốc tế tại Gaza, dù phương án này nằm trong kế hoạch của Tổng thống Mỹ Donald Trump nhằm chấm dứt chiến sự.

Cùng ngày, ông Netanyahu cảnh báo Iran và các lực lượng đồng minh không tìm cách can thiệp hoặc phá hoại cuộc bầu cử Israel. Thủ tướng Israel cho biết nước này có thông tin tình báo cho thấy Iran và các lực lượng ủy nhiệm có thể tìm cách tác động đến cuộc bầu cử thông qua hành động quân sự. Ông khẳng định quân đội Israel đã chuẩn bị cả phương án phòng thủ lẫn tấn công và sẽ đáp trả bằng sức mạnh áp đảo nếu bị tấn công.

https://hanoimoi.vn/israel-hoan-cac-ke-hoach-an-ninh-ve-gaza-truoc-them-bau-cu-1762763.html

Theo hanoimoi.vn