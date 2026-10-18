Ít nhất 44 người thương vong trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ

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Ít nhất 19 người thiệt mạng và 25 người bị thương trong vụ giẫm đạp xảy ra tối 17/10 tại lễ hội Durga Puja ở thành phố Kolkata, Ấn Độ, khi dòng người đổ về khu vực tổ chức lễ hội giữa trời mưa lớn.
Theo hãng thông tấn PTI, vụ giẫm đạp xảy ra vào khoảng 19h40 hôm 17/10 (giờ địa phương) tại khu vực tổ chức lễ hội Durga Puja ở Chorebagan, phía Bắc thành phố Kolkata, bang Tây Bengal. Durga Puja là một trong những lễ hội quan trọng nhất của người Hindu tại bang Tây Bengal, thu hút hàng triệu lượt người tham gia các hoạt động cầu nguyện và chiêm bái nữ thần Durga.
Thời điểm xảy ra vụ việc, hàng trăm người tập trung tại khu vực đền thờ tạm thời, được gọi là pandal, để tham gia các hoạt động tôn giáo. Mưa lớn bất ngờ khiến đám đông tìm cách di chuyển vào khu vực có mái che, trong khi lối ra vào chật hẹp không đáp ứng được lượng người quá lớn.
Người bị thương trong vụ giẫm đạp tại lễ hội ở Ấn Độ được đưa đi cấp cứu. Ảnh: Indian Express/Partha Paul
Cảnh sát địa phương cho biết tình trạng chen lấn trở nên nghiêm trọng sau một thông báo qua loa của ban tổ chức, khiến nhiều người hoảng loạn, xô đẩy và ngã xuống đất. Tuy nhiên, nội dung thông báo và nguyên nhân trực tiếp gây ra vụ giẫm đạp vẫn đang được điều tra.
Theo PTI, ít nhất 19 người đã thiệt mạng và 25 người bị thương, trong đó có một trường hợp nguy kịch. Các nạn nhân được đưa đến bệnh viện và trường Y khoa Kolkata để cấp cứu, điều trị.
Người thân của các nạn nhân thất thần, đứng bên ngoài bệnh viện Kolkata. Ảnh: Indian Express/Partha Paul
Thủ hiến bang Tây Bengal Suvendu Adhikari đã tới bệnh viện thăm hỏi các nạn nhân. Cùng ngày, Thủ tướng Ấn Độ cũng thông báo sẽ trích Quỹ Cứu trợ quốc gia của Thủ tướng (PMNRF) để hỗ trợ 200.000 rupee cho gia đình mỗi nạn nhân thiệt mạng và 50.000 rupee cho mỗi người bị thương.
Chính quyền bang cũng quyết định thành lập nhóm điều tra đặc biệt. Cảnh sát hiện tạm giữ một số thành viên ban tổ chức lễ hội, nhân viên bảo vệ và những người phụ trách công tác kiểm soát đám đông để phục vụ điều tra.
Nhà chức trách Kolkata tạm thời đóng cửa địa điểm xảy ra thảm kịch và yêu cầu một số khu vực tổ chức lễ hội lớn khác hạn chế tiếp nhận khách để rà soát công tác bảo đảm an toàn.
Ấn Độ từng xảy ra nhiều vụ giẫm đạp nghiêm trọng tại các sự kiện tôn giáo đông người. Tháng 1/2025, một vụ giẫm đạp tại lễ hội Maha Kumbh Mela ở bang Uttar Pradesh khiến ít nhất 30 người thiệt mạng. Trước đó, tháng 7/2024, thảm kịch tương tự tại một buổi lễ tôn giáo ở bang này khiến 121 người tử vong.
https://cand.vn/it-nhat-44-nguoi-thuong-vong-trong-vu-giam-dap-tai-le-hoi-o-an-do-post825207.html
Theo Báo CAND
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