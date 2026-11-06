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Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Putin

Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei đã gửi thông điệp tới Tổng thống Nga Vladimir Putin thông qua một quan chức an ninh cấp cao, trong bối cảnh các nỗ lực ngoại giao nhằm chấm dứt xung đột giữa Tehran và Washington chưa đạt đột phá.

Theo Reuters, hôm 5/11, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã tiếp ông Mohsen Rezaei, Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran, tại Điện Kremlin ở Thủ đô Moskva. Trong cuộc gặp, ông Rezaei đã chuyển thông điệp của Lãnh tụ tối cao Iran Mojtaba Khamenei tới nhà lãnh đạo Nga.

Truyền thông nhà nước Iran cho biết ông Khamenei yêu cầu thông điệp được chuyển tới Tổng thống Putin trong thời gian sớm nhất, song không công bố nội dung cụ thể.

Lãnh tụ tối cao Iran gửi thông điệp tới Tổng thống Nga PutinTổng thống Nga Vladimir Putin tiếp Thư ký Hội đồng An ninh Quốc gia Tối cao Iran Mohsen Rezaei tại Điện Kremlin hôm 5/11/2026. Ảnh: TASS

Phát biểu sau cuộc hội đàm, ông Rezaei thông tin rằng hai bên đã thảo luận những vấn đề quan trọng của khu vực, đặc biệt là triển vọng chấm dứt xung đột giữa Iran và Mỹ, cũng như các cơ chế bảo đảm an ninh Trung Đông trong giai đoạn hậu xung đột.

Tuy nhiên, quan chức an ninh Iran tiếp tục khẳng định Tehran sẽ không mở lại eo biển Hormuz hoặc nối lại đàm phán với Washington chừng nào Mỹ chưa đáp ứng bảy điều kiện do nước này đưa ra.

Hiện tại, các nỗ lực trung gian hòa giải vẫn tập trung vào những vấn đề then chốt, bao gồm tương lai của eo biển Hormuz, lệnh phong tỏa các cảng Iran do Mỹ áp đặt, các biện pháp trừng phạt kinh tế và khả năng khôi phục đàm phán về chương trình hạt nhân của Tehran.

Theo Reuters, một quan chức cấp cao Iran thừa nhận hai bên vẫn còn những bất đồng đáng kể, bất chấp các cuộc tiếp xúc ngoại giao gần đây.

Bên cạnh vấn đề an ninh, Tổng thống Putin và ông Rezaei cũng trao đổi về hợp tác năng lượng, trong đó có kế hoạch xây dựng đường ống dẫn khí đốt từ Nga sang Iran.

Dự án được kỳ vọng giúp Tehran giải quyết tình trạng thiếu hụt khí đốt trong nước, đồng thời tạo điều kiện để Nga mở rộng xuất khẩu năng lượng sang các thị trường lân cận thông qua lãnh thổ Iran.

https://cand.vn/lanh-tu-toi-cao-iran-gui-thong-diep-toi-tong-thong-nga-putin-post826922.html

Theo cand.vn


Theo cand.vn

 Từ khóa: Tổng thống Nga Putin lãnh tụ tối cao Iran Tổng thống nga vladimir putin Tổng thống Putin Xung đột Ngoại giao Washington Điện Kremlin Iran và Mỹ eo biển Hormuz
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