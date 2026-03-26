LHQ: Buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là “tội ác nghiêm trọng nhất đối với loài người”

Theo phóng viên TTXVN tại châu Phi, ngày 25/3, Đại hội đồng Liên hợp quốc (LHQ) đã thông qua nghị quyết tuyên bố hoạt động buôn bán nô lệ người châu Phi xuyên Đại Tây Dương là “tội ác nghiêm trọng nhất đối với loài người”.

Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres. Ảnh: THX/TTXVN

Đây là động thái được đánh giá là bước tiến quan trọng hướng tới hàn gắn lịch sử và các cuộc thảo luận việc bồi thường cho các nạn nhân.

Nghị quyết được thông qua với 123 phiếu thuận, 3 phiếu chống và 52 phiếu trắng. Phát biểu sau khi nghị quyết được thông qua, Tổng Thư ký LHQ Antonio Guterres nhấn mạnh buôn bán nô lệ xuyên Đại Tây Dương là “tội ác chống lại loài người, làm tổn hại tâm can phẩm giá con người, chia cắt các gia đình và tàn phá cộng đồng”.

Tổng thống Ghana John Mahama - một trong các nhà lãnh đạo châu Phi tích cực ủng hộ yêu cầu bồi thường cho các nạn nhân của chế độ nô lệ, đã có mặt tại trụ sở LHQ để ủng hộ cuộc bỏ phiếu. Ông cho rằng việc thông qua nghị quyết là bước đi quan trọng nhằm khẳng định sự thật lịch sử, hướng tới việc hàn gắn và bồi thường cho các nạn nhân. Tổng thống Ghana nhấn mạnh nghị quyết không chỉ dừng ở việc thừa nhận lịch sử mà còn kêu gọi các quốc gia có quá khứ liên quan tới hoạt động buôn bán nô lệ tham gia tiến trình đòi công lý cho các nạn nhân.

Chủ tịch Đại hội đồng LHQ Annalena Baerbock cho rằng, nạn buôn bán nô lệ và chế độ nô lệ là một trong những vi phạm nghiêm trọng nhất đối với quyền con người trong lịch sử, đi ngược lại các nguyên tắc cốt lõi của Hiến chương LHQ và Tuyên ngôn quốc tế Nhân quyền. Bà nhấn mạnh dù chế độ nô lệ đã bị xóa bỏ, nhưng những hệ quả vẫn tồn tại và tiếp tục tác động đến cuộc sống hiện nay; việc giải quyết các bất công này là yêu cầu mang tính đạo đức, xuất phát từ trách nhiệm chung trong việc đối diện với quá khứ và hướng tới một tương lai công bằng hơn.

