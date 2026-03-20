Lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc ghi nhận cực tăng trưởng mới

Nhờ nền tảng đổi mới công nghệ, hệ thống ngành nghề hoàn chỉnh và nhu cầu của thị trường thế giới, lĩnh vực xuất khẩu của Trung Quốc trong 2 tháng đầu năm nay đã có sự dịch chuyển từ nhóm ba sản phẩm mới sang cực tăng trưởng mới.

Kỹ sư đang hiệu chỉnh thiết bị tại nhà máy điện ở Cáp Nhĩ Tân, Trung Quốc. Ảnh: Tân Hoa xã

Truyền thông Trung Quốc dẫn số liệu Tổng cục Hải quan nước này cho biết, trong 2 tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu của nhóm 3 mặt hàng mới (ô-tô năng lượng mới, pin lithium và pin năng lượng mặt trời) đạt gần 234 tỷ nhân dân tệ, tăng 50,7% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, kim ngạch xuất khẩu của ô-tô năng lượng mới và pin lithium lần lượt đạt khoảng 100,8 tỷ và 99,5 tỷ nhân dân tệ, tăng 89,5% và 42,7% so cùng kỳ năm trước, vì vậy hai mặt hàng này trở thành điểm sáng trong tăng trưởng xuất khẩu hai tháng đầu năm 2026.

Ngoài ra, xuất khẩu của Trung Quốc cũng ghi nhận cực tăng trưởng mới là thiết bị công nghệ cao và robot. Theo số liệu thống kê, hai tháng đầu năm 2026, kim ngạch xuất khẩu các mặt hàng như máy in 3D, linh phụ kiện dùng cho thiết bị xử lý dữ liệu tự động, chíp nhớ, robot công nghiệp, bảng mạch, máy hút bụi, máy phát điện gió và linh kiện... đều tăng hơn 50% so cùng kỳ năm trước.

Trong đó, ba mặt hàng là robot, máy in 3D và bảng mạch đã tạo được ưu thế lớn nhờ vào nền tảng đổi mới công nghệ, sự hỗ trợ đầy đủ của chuỗi ngành và nhu cầu lớn của thị trường thế giới.

Giáo sư Lã Việt của Đại học Kinh tế thương mại đối ngoại Trung Quốc nhận định, năng lực đổi mới công nghệ của Trung Quốc tiếp tục được nâng lên, là trụ cột chính để xuất khẩu các sản phẩm công nghệ cao. Ngoài ra, đầu tư nghiên cứu cho ngành chế tạo trong suốt thời gian dài vừa qua đã phát huy hiệu quả, đó là tạo bước đột phá công nghệ trong các sản phẩm như bảng mạch, robot công nghiệp, máy in 3D.

Đồng thời, việc kiện toàn chuỗi cung ứng, chuỗi ngành đã hình thành năng lực sản xuất quy mô lớn, Trung Quốc đã xây dựng được năng lực phối hợp cao trong sản xuất linh phụ kiện quan trọng, chế tạo thiết bị hoàn chỉnh và dịch vụ phụ trợ, để có thể triển khai sản xuất quy mô lớn nhằm đáp ứng yêu cầu giao hàng trong thời gian ngắn, điều này giúp các các sản phẩm như thiết bị điện gió, sản phẩm điện tử chiếm lợi thế trong cạnh tranh về giá thành và hiệu năng.

Cuối cùng, xu thế số hóa, xanh hóa của thế giới ngày càng được đẩy nhanh, dẫn đến nhu cầu về các thiết bị năng lượng mới, tự động hóa, lưu trữ dữ liệu tăng mạnh, trong khi doanh nghiệp Trung Quốc lại có lợi thế cạnh tranh trong các dòng sản phẩm này, giúp cho quy mô xuất khẩu của nước này tăng mạnh.

Theo nhandan.vn