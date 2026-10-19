Nữ giám đốc người Mường tiên phong nâng tầm nông sản

Từ trăn trở về những bữa cơm sạch, chị Bùi Thanh Thủy, thôn Bắc Sơn, xã Nật Sơn đã mạnh dạn khởi nghiệp, thành lập Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp thương mại thực phẩm sạch Bản Mường, từng bước đưa những sản vật quen thuộc của quê hương vào chế biến, nâng cao giá trị và tạo việc làm cho người dân địa phương.

Chị Bùi Thanh Thủy (thứ 3 từ trái sang) phối hợp với Đoàn Thanh niên xã Nật Sơn livestream giới thiệu tới người tiêu dùng sản phẩm đặc trưng của HTX và hỗ trợ kết nối đặt hàng.

Nật Sơn có nhiều nông sản, sản vật mang đậm bản sắc vùng Mường nhưng phần lớn vẫn được tiêu thụ dưới dạng nguyên liệu thô. Trong khi đó, nhu cầu sử dụng thực phẩm sạch, an toàn ngày càng cao. Từ thực tế ấy, năm 2024, chị Thủy quyết định thành lập HTX với mong muốn tạo ra những sản phẩm chất lượng, bảo đảm an toàn cho người tiêu dùng.

“Tôi luôn nghĩ, nếu những sản phẩm nông nghiệp của quê hương được chế biến bài bản, bảo đảm an toàn thực phẩm thì gia đình mình sẽ sử dụng trước, sau đó mới đến cộng đồng. Làm thực phẩm thì điều quan trọng nhất vẫn là sức khỏe của người tiêu dùng”, chị Thủy chia sẻ.

Những ngày đầu, HTX gặp không ít khó khăn khi chưa có trụ sở, nhà xưởng và quỹ đất sản xuất. Để hoàn thiện 2 sản phẩm đầu tiên là Giò lợn Bản Mường và Gà ủ muối hoa tiêu Bản Mường, chị cùng các cộng sự mất gần một năm nghiên cứu, thử nghiệm công thức, nhiều lần phải làm lại do sản phẩm chưa đạt yêu cầu.

HTX kiên trì sử dụng nguồn nguyên liệu địa phương, kiểm soát chặt chẽ từ khâu lựa chọn nguyên liệu, chế biến đến đóng gói, không sử dụng chất bảo quản. Sự nghiêm túc trong từng công đoạn đã giúp 2 sản phẩm chủ lực được công nhận OCOP 3 sao, từng bước tạo dựng thương hiệu trên thị trường. Bình quân mỗi tháng HTX cung cấp ra thị trường khoảng 3 tấn thực phẩm sạch, doanh thu đạt gần 400 triệu đồng, trong đó, doanh thu từ giò đạt khoảng 160 triệu đồng, từ gà ủ muối khoảng 200 triệu đồng. Đến nay, HTX có 8 thành viên, tạo việc làm thường xuyên cho 5 lao động với thu nhập bình quân 6 triệu đồng/người/tháng và việc làm thời vụ cho khoảng 15 lao động địa phương. Sản phẩm được tiêu thụ tại Hà Nội và nhiều tỉnh, thành phố.

Với định hướng sản xuất gắn với chất lượng và uy tín, HTX Nông nghiệp thương mại thực phẩm sạch bản Mường đang từng bước đa dạng hóa các sản phẩm giò sạch, chả, xúc xích, gà ủ muối, chân giò ủ muối... Đồng thời, cải tiến bao bì, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quảng bá, tiêu thụ sản phẩm. Bên cạnh đó, HTX chú trọng xây dựng vùng nguyên liệu ổn định, bảo đảm nguồn cung lâu dài. Việc xây dựng thương hiệu OCOP đã giúp nâng cao uy tín của HTX, tạo niềm tin với người tiêu dùng, mở ra cơ hội liên kết sản xuất - tiêu thụ bền vững.

Không chỉ làm kinh tế, chị Thủy còn mong muốn mỗi sản phẩm mang thương hiệu “Bản Mường” trở thành một câu chuyện về quê hương, góp phần gìn giữ hương vị ẩm thực Mường, nâng cao giá trị nông sản sạch, an toàn và lan tỏa tinh thần phụ nữ sáng tạo, khởi nghiệp, làm giàu trên chính đất quê hương.

Đinh Thắng