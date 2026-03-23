Phú Thọ: Có 7 dự án đoạt giải tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia

Tại Cuộc thi nghiên cứu khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT năm học 2025-2026 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức từ ngày 20-22/3/2026, đoàn Phú Thọ có 7 dự án đoạt giải.

Lĩnh vực Hệ thống nhúng có dự án “Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị hướng tới hành động có mục đích” của hai học sinh Lê Quang Huy (11A3), Phạm Nguyễn An Chi (11A14) do giáo viên Phùng Văn Kiệm, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc hướng dẫn đoạt giải Nhì.

Theo đó, đoàn Phú Thọ tham gia cuộc thi với 9 dự án thuộc các lĩnh vực như khoa học xã hội và hành vi, hệ thống nhúng, kỹ thuật cơ khí, khoa học vật liệu, hóa sinh. Đây là những đề tài có tính ứng dụng thực tiễn cao, bám sát các vấn đề của đời sống và xu hướng công nghệ hiện đại.

Dự án “Thực trạng và biện pháp ứng phó với năng suất độc hại ở học sinh Trung học phổ thông” của hai học sinh Nguyễn Diệu Linh (11A8), Nguyễn Thị Bảo Phương (11A8) do giáo viên Nguyễn Mạnh Hà,Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc hướng dẫn đoạt giải Nhì.

Dự án “Mệt mỏi kĩ thuật số: Thực trạng và giải pháp cho học sinh Trung học phổ thông” của hai học sinh Vũ Hà Trang (11A13), Nguyễn Hải Đăng (11A13) do giáo viên Trần Thị Mai Hạnh, Trường THPT Chuyên Vĩnh Phúc hướng dẫn đoạt giải Nhì.

Kết quả, có 7 dự án được trao giải, gồm 3 giải Nhì, 1 giải Ba và 3 giải Tư. Trong đó, 3 dự án đoạt giải Nhì đều đến từ Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc. Cụ thể: “Thiết bị hỗ trợ người khiếm thị hướng tới hành động có mục đích”, “Mệt mỏi kĩ thuật số: Thực trạng và giải pháp cho học sinh Trung học phổ thông” và “Thực trạng và biện pháp ứng phó với năng suất độc hại ở học sinh Trung học phổ thông”.

1 dự án đoạt giải Ba: “Ảnh hưởng của hành vi tương tác với Chatbot AI tạo sinh đến tư duy phản biện” của học sinh trường THCS Lý Tự Trọng.

Ba giải Tư được trao cho các dự án đến từ Trường THPT chuyên Hùng Vương, Trường THPT Thanh Thủy và Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Cuộc thi năm nay thu hút 51 đơn vị tham gia, với 242 dự án thuộc 21 lĩnh vực. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau khi sắp xếp lại đơn vị hành chính, cả 34/34 tỉnh, thành phố đều tham dự đầy đủ.

Thành tích của đoàn Phú Thọ tiếp tục khẳng định chất lượng giáo dục, cũng như sự quan tâm, đầu tư cho hoạt động nghiên cứu khoa học trong học sinh, góp phần thúc đẩy phong trào đổi mới sáng tạo trong nhà trường phổ thông.

