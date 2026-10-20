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Phú Thọ đã giải quyết trên 99% hồ sơ thuộc cơ chế “Luồng xanh”

Nhằm rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính, tạo thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh, UBND tỉnh Phú Thọ triển khai thí điểm cơ chế “Luồng xanh” đối với các dự án trọng điểm, góp phần cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh và thực hiện mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số.

Phú Thọ đã giải quyết trên 99% hồ sơ thuộc cơ chế “Luồng xanh”Cơ chế “Luồng xanh 24 giờ” giúp doanh nghiệp rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục, chủ động bố trí nhân lực phục vụ sản xuất. Ảnh: Công nhân làm việc tại dây chuyền sản xuất của Công ty TNHH Phú Thọ Matsuoka, Khu công nghiệp Phú Hà.

Cơ chế “Luồng xanh” được triển khai theo 2 hình thức: “Luồng xanh 24 giờ”, thực hiện tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả trong vòng 24 giờ; “Luồng xanh 50%”, cắt giảm 50% thời gian giải quyết đối với từng khâu trong quy trình.

Đến hết tháng 8/2026, toàn tỉnh có 88 dự án, nhóm dự án được áp dụng cơ chế “Luồng xanh”. Tỉnh cũng đã tiếp nhận 544 hồ sơ thuộc cơ chế “Luồng xanh”. Đến nay, đã giải quyết 539 hồ sơ, đạt gần 99,1%. Đáng chú ý, 100% hồ sơ đã giải quyết đúng hạn và trước hạn, trong đó có 506 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 24 giờ” và 33 hồ sơ thuộc “Luồng xanh 50%”.

Kết quả bước đầu cho thấy cơ chế “Luồng xanh” góp phần nâng cao hiệu quả giải quyết thủ tục hành chính, giảm thời gian chờ đợi, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Việc tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế “Luồng xanh” sẽ góp phần đẩy mạnh cải cách hành chính, khơi thông nguồn lực đầu tư, nâng cao chất lượng phục vụ doanh nghiệp, tạo động lực thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Lệ Oanh


Lệ Oanh

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng UBND cơ chế Hồ sơ Cải thiện môi trường đầu tư giải quyết thủ tục hành chính tỉnh Phú Thọ Mục tiêu tăng trưởng Cải cách hành chính Phát triển kinh tế sản xuất kinh doanh
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