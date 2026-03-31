Phú Thọ tuyển dụng hơn 1.300 viên chức giáo dục

Đợt tuyển dụng này là một trong những đợt tuyển dụng có quy mô lớn của tỉnh Phú Thọ trong những năm gần đây, nhằm bổ sung nguồn nhân lực cho ngành giáo dục.

Giờ học của giáo viên và học sinh lớp 1, Trường Tiểu học Liên Bảo, phường Vĩnh Phúc, tỉnh Phú Thọ. Ảnh: Nguyễn Thảo/TTXVN

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông vừa ký ban hành Quyết định số 948/QĐ-UBND công nhận kết quả kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025, với 1.334 thí sinh trúng tuyển.

Theo kết quả được phê duyệt, kỳ tuyển dụng viên chức giáo viên và nhân viên sự nghiệp giáo dục năm 2025 tại Phú Thọ thu hút 5.106 thí sinh đăng ký dự tuyển; trong đó có 1.334 người trúng tuyển, đạt tỷ lệ khoảng 26,1%. Bình quân gần 4 thí sinh cạnh tranh cho một vị trí, cho thấy mức độ cạnh tranh tương đối cao.

Kỳ tuyển dụng được triển khai từ cuối năm 2025 theo Kế hoạch số 9948/KH-UBND; tổ chức kiểm tra, sát hạch nghiệp vụ vào đầu tháng 2/2026 và hoàn tất với việc công nhận kết quả vào cuối tháng 3/2026. Quy trình tuyển dụng được thực hiện theo hình thức xét tuyển, bảo đảm công khai, minh bạch, chú trọng chất lượng đầu vào.

Theo kế hoạch, tỉnh Phú Thọ dự kiến tuyển khoảng trên 1.500 chỉ tiêu viên chức giáo dục. So với kế hoạch này, số lượng trúng tuyển thực tế đạt hơn 1.300 người, trong khi số hồ sơ đăng ký dự tuyển vượt 5.000, cho thấy nhu cầu việc làm trong ngành giáo dục trên địa bàn ở mức cao, đồng thời phản ánh sức hút của các vị trí việc làm trong khu vực công lập.

Việc bổ sung hơn 1.300 viên chức giáo dục được kỳ vọng góp phần giảm áp lực thiếu giáo viên tại các cơ sở giáo dục công lập, từng bước ổn định đội ngũ, nâng cao chất lượng dạy học trên địa bàn.

Sau khi công bố kết quả, Ủy ban Nhân dân tỉnh Phú Thọ giao Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn thí sinh trúng tuyển hoàn thiện hồ sơ; đồng thời ban hành quyết định tuyển dụng theo quy định, sớm bố trí công tác tại các đơn vị.

Quyết định có hiệu lực từ ngày 27/3/2026.

Theo Vietnam+