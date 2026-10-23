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Quốc hội thảo luận sửa đổi một số luật về thuế

Tiếp tục Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XVI, hôm nay (23/10), Quốc hội thảo luận một số dự án luật quan trọng thuộc lĩnh vực tài chính-ngân sách, trong đó có dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Quốc hội thảo luận sửa đổi một số luật về thuế

Đại biểu Quốc hội thảo luận tổ tại Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI. Ảnh: Duy Linh

Theo dự kiến chương trình, buổi sáng, Quốc hội họp phiên toàn thể ở hội trường, nghe trình bày về một số nội dung, cụ thể:

Bộ trưởng Tài chính trình bày tờ trình về 5 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi).

Bộ trưởng Tư pháp trình bày Tờ trình dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật và Báo cáo về tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về 4 dự án: Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); Luật Đấu thầu (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Đầu tư; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội trình bày báo cáo thẩm tra về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật Trưng mua, trưng dụng tài sản (sửa đổi); dự án Luật Văn bản quy phạm pháp luật; tình hình triển khai thực hiện Nghị quyết số 206/2025/QH15 về cơ chế đặc biệt xử lý khó khăn, vướng mắc do quy định của pháp luật.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục chương trình làm việc tại tổ, cho ý kiến đối với 3 dự án luật, gồm: dự án Luật Ngân sách nhà nước (hợp nhất); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp, Luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Luật Thuế thu nhập cá nhân; dự án Luật Đấu thầu (sửa đổi).

Theo nhandan.vn


Theo nhandan.vn

 Từ khóa: Dự án luật Quốc hội thảo luận Thuế thu nhập doanh nghiệp sửa đổi bổ sung thuế thu nhập cá nhân Nông nghiệp thuế sử dụng đất Ngân sách nhà nước Tài chính Luật Đầu tư
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