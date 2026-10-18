Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước và đầu tư công

Trong ngày làm việc thứ 2 của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI, Quốc hội dành phần lớn thời gian để thảo luận tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, việc thực hiện ngân sách nhà nước và kế hoạch đầu tư công.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng trình bày báo cáo kinh tế - xã hội và ngân sách nhà nước trong phiên khai mạc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XVI ngày 17/10. Ảnh: Duy Linh

Theo chương trình đã được thông qua, đầu giờ sáng hôm nay (18/10), Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, nghe trình bày về một số nội dung, gồm:

Tờ trình về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Luật Thỏa thuận quốc tế (sửa đổi).

Báo cáo tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Tờ trình dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Báo cáo ý kiến của Thường trực Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đối với nội dung dự kiến tiếp thu, giải trình và chỉnh lý dự thảo Bộ luật Tố tụng hình sự (sửa đổi) và Báo cáo thẩm tra về dự án Nghị quyết của Quốc hội về thực hiện thí điểm cơ chế thu hồi và xử lý tài sản liên quan đến tội phạm không qua kết tội.

Tờ trình Tổng kết việc thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe; Báo cáo thẩm tra Tờ trình và dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc kết thúc việc thực hiện các mục tiêu đề ra tại Nghị quyết số 38/2004/QH11 và Nghị quyết số 66/2013/QH13 của Quốc hội về chủ trương đầu tư xây dựng đường Hồ Chí Minh.

Sau đó, Quốc hội thảo luận ở Tổ về tình hình thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026 và dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2027; tình hình thực hiện ngân sách nhà nước năm 2026, dự toán ngân sách nhà nước, phương án phân bổ ngân sách Trung ương năm 2027.

Cùng đó là tình hình thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2026 và dự kiến kế hoạch đầu tư công năm 2027; quyết toán ngân sách nhà nước năm 2025; việc tổng kết thực hiện Nghị quyết số 66/2013/QH13 ngày 29/11/2013 của Quốc hội và kết thúc đầu tư xây dựng dự án đường Hồ Chí Minh quy mô hai làn xe.

Buổi chiều, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở Tổ về các nội dung này.

Trước đó, trong báo cáo kinh tế-xã hội và ngân sách nhà nước trình bày trước Quốc hội tại phiên khai mạc Kỳ họp ngày 17/10, Thủ tướng Lê Minh Hưng cho biết dự kiến, cả năm 2026, Việt Nam đạt và vượt 14/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội chủ yếu.

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Theo nhandan.vn