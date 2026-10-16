Saudi Arabia cam kết tổ chức Asian Cup 2027 đúng lịch trình

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Công tác chuẩn bị cho VCK Asian Cup 2027 vẫn được triển khai. Bất chấp nhiều biến cố thì Saudi Arabia vẫn sẵn sàng cho sự kiện này. Đây là nội dung trong thông điệp mới nhất của chủ nhà giải đấu.
VCK Asian Cup 2027 đang nhận được sự quan tâm lớn từ dư luận sau thông tin xoay quanh khả năng thay đổi thời điểm diễn ra giải đấu do Saudi Arabia đang hứng chịu hàng loạt vụ không kích trong thời gian qua. Nhiều vụ diễn ra gần nơi tập trung và thi đấu của các đội tuyển càng khiến các Liên đoàn thành viên AFC lo lắng.
Chủ nhà Saudi Arabia đã chính thức lên tiếng. Họ khẳng định tiến độ triển khai sự kiện bóng đá danh giá nhất châu lục vẫn được diễn ra và Saudi Arabia sẽ vượt qua mọi khó khăn để đưa VCK về đích.
Trong một thông cáo được đăng tải trên tài khoản mạng xã hội X, Ban tổ chức nhấn mạnh: "Ban tổ chức địa phương Asian Cup 2027 khẳng định tiếp tục công tác chuẩn bị đăng cai giải đấu, dự kiến diễn ra từ ngày 7/1 đến ngày 5/2 năm 2027, với sự phối hợp liên tục cùng Liên đoàn Bóng đá Châu Á (AFC) và các bên liên quan.
Toàn bộ khâu vận hành và tổ chức đều đang bám sát khung thời gian đã được phê duyệt. Từ việc nâng cấp các sân vận động, hoàn thiện hệ thống cơ sở hạ tầng cho đến khâu dịch vụ hậu cần đều được triển khai khẩn trương, hướng tới việc mang đến một trải nghiệm trọn vẹn, đẳng cấp cho các đội tuyển, truyền thông và người hâm mộ trên toàn thế giới”.
Các đội tuyển vẫn bám sát kế hoạch chuẩn bị cho VCK
Lời khẳng định này diễn ra ngay sau khi truyền thông quốc tế, dẫn nguồn từ hãng tin France 24, trích dẫn phát biểu đáng chú ý của Chủ tịch AFC - Sheikh Salman bin Ibrahim. Người đứng đầu bóng đá châu Á từng để ngỏ khả năng điều chỉnh lịch thi đấu nếu xuất hiện các yếu tố bất khả kháng.
Ông nhấn mạnh thêm: “AFC không hề vội vàng đưa ra quyết định cuối cùng. Chúng tôi có thể chờ đợi cho đến cuối tháng 11 tới, bởi các công tác chuẩn bị cho giải đấu hiện vẫn đang diễn ra đúng theo lịch trình đề ra”.
Sự kết hợp giữa cam kết mạnh mẽ từ phía nước chủ nhà Saudi Arabia và sự thận trọng từ AFC cho thấy cả hai bên đều đang dồn toàn lực nhằm đảm bảo giải đấu diễn ra an toàn, quy mô và thuận lợi nhất.
Trong thời gian đó, các đội tuyển vẫn bám sát kế hoạch chuẩn bị chuyên môn. Đội tuyển Nhật Bản sẽ sang Singapore đá giao hữu trong đợt FIFA Days tháng 11. Đội tuyển UAE sẽ sang Saudi Arabia tập huấn, trong khi đó Việt Nam cũng đã chốt lịch giao hữu với Đài Bắc Trung Hoa, Kyrgyzstan còn đội tuyển Trung Quốc vừa công bố giải đấu giao hữu với Malaysia và Yemen.
https://tienphong.vn/saudi-arabia-cam-ket-to-chuc-asian-cup-2027-dung-lich-trinh-post1885809.tpo
Nguồn Báo điện tử Tiền phong
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