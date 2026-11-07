Tân Tổng thống Paraguay nhậm chức, người tiền nhiệm bị phế truất

Ông Pedro Alliana đã chính thức tuyên thệ nhậm chức tân Tổng thống Paraguay sau khi người tiền nhiệm của ông, Santiago Pena, bị phế truất do vướng vào một bê bối ngân hàng nghiêm trọng.

Tổng thống Pedro Alliana tuyên thệ nhậm chức tại Asuncion, Paraguay vào ngày 6/11. Ảnh Reuters.

Ông Alliana (52 tuổi) đã làm lễ tuyên thệ nhậm chức, trở thành vị tổng thống thứ 53 của quốc gia Nam Mỹ này ngày 6/11 (giờ địa phương). Trước đó, ông từng giữ chức Phó Tổng thống dưới thời ông Pena kể từ khi nhiệm kỳ bắt đầu vào năm 2023.

Nhiệm kỳ của ông Pena đã kết thúc ngày 6/11 sau khi 44 trong số 45 thượng nghị sĩ tại Thượng viện Paraguay bỏ phiếu bãi nhiệm ông, với duy nhất một phiếu trắng.

“Tôi ra đi với lòng biết ơn, đồng thời hoàn toàn thấu hiểu sự đau khổ của những người hiện đang chờ đợi câu trả lời,” ông Pena chia sẻ trên mạng xã hội.

Vụ luận tội đánh dấu sự sụp đổ quyền lực nhanh chóng của ông Pena, một thành viên thuộc đảng Colorado cầm quyền lâu năm. Sự ra đi của ông diễn ra cùng tuần với sự sụp đổ bất ngờ của tổ chức cho vay nổi tiếng Ueno Bank.

Sự việc đã làm dấy lên những nghi vấn về việc liệu ngân hàng Ueno có được các cơ quan chính phủ giám sát chặt chẽ hay không, và liệu bản thân cựu Tổng thống Pena có xung đột lợi ích liên quan đến ngân hàng này.

Sau khi bị phế truất, các công tố viên đã ra lệnh quản thúc tại gia đối với ông Pena vì tình nghi lạm dụng tín nhiệm và các tội danh khác. Một lệnh bắt giữ cũng được ban hành đối với Carlos Carvallo, cựu thống đốc ngân hàng trung ương Paraguay, cơ quan bị cáo buộc đã thất bại trong nhiệm vụ giám sát. Ông Carvallo đã từ chức vào đầu tuần này.

Bê bối bùng nổ hôm 3/11 khi ngân hàng trung ương thông báo Ueno đã không đáp ứng các tiêu chuẩn pháp lý về khả năng thanh toán, đồng nghĩa với việc họ không có đủ tài sản thế chấp để trang trải cho các khoản vay và dự án kinh doanh của mình. Ngân hàng trung ương đã lập tức đóng băng hoạt động tổ chức cho vay này, chuyển giao các tài sản còn lại cho các tổ chức ngân hàng khác như một biện pháp bảo vệ.

Hậu quả của cuộc khủng hoảng là hàng triệu khách hàng của Ueno đột ngột mất quyền truy cập vào tài khoản và tiền lương hưu của họ. Với khoảng 3 triệu thành viên, ngân hàng này đang phục vụ gần 2/3 số người trưởng thành tại Paraguay.

Ueno đã vươn lên nhanh chóng trong những năm gần đây, củng cố thương hiệu vào năm 2023. Ngân hàng này đã phát triển thành ngân hàng lớn thứ năm của Paraguay tính theo tiền gửi. Trước khi sụp đổ, Ueno tuyên bố rằng hơn một triệu người dân Paraguay đã mở tài khoản ngân hàng đầu tiên của họ tại đây.

Năm 2023, ông Pena được xác định là một cổ đông của công ty mẹ Ueno, mặc dù ông tuyên bố đã bán cổ phần của mình vào đầu năm 2025.

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Theo Báo CAND