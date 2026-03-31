Thanh niên tử vong vì vướng dây cáp điện

Trong lúc điều khiển xe máy ngang qua công trường đang thi công, nam thanh niên 31 tuổi vướng vào dây cáp ngã ra đường, tử vong tại chỗ, ngày 30/3.

Khoảng 14h10, nam thanh niên di chuyển từ khu dân cư ra đường nội bộ khu công nghiệp An Dương, thuộc phường An Phong. Tại đây, nhóm thợ đang dùng máy xúc kéo dây cáp điện ra ngang đường.

Thanh niên đi xe máy ngã xuống đường do vướng cáp điện. Ảnh: Chụp màn hình

Do đội thi công không đặt cọc tiêu, không chăng dây cảnh giới nên nam thanh niên đi xe máy không phát hiện có dây chắn đường, tăng tốc để vượt qua dẫn đến tai nạn. Nạn nhân bị văng khỏi xe, ngã xuống đường và tử vong tại chỗ.

Theo camera an ninh tại hiện trường, trong lúc máy xúc kéo dây cáp, có hai công nhân đứng gần nhưng chỉ chú ý điều tiết phía sau xe. Phần dây cáp đã kéo chắn ngang đường không có ai cảnh giới.

Công an TP Hải Phòng đang phối hợp với các đơn vị liên quan điều tra sự việc.

Theo vnexpress.net


