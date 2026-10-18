Thắp sáng khát vọng khởi nghiệp cho phụ nữ vùng cao Đà Bắc

Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp có ý nghĩa thiết thực trong việc tạo sinh kế bền vững, giảm nghèo và nâng cao quyền năng, vị thế của chị em. Tại xã vùng cao Đà Bắc, các giải pháp hỗ trợ phụ nữ được triển khai hiệu quả, gắn với thực hiện Đề án 939 “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” và chính sách dân tộc.

Hội viên phụ nữ xã Đà Bắc tham gia lớp nâng cao kỹ năng số cơ bản để ứng dụng công nghệ số trong đời sống.

Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) xã Đà Bắc hiện có hơn 2.180 hội viên, tham gia sinh hoạt tại 21 chi hội nông thôn và 1 chi hội trực thuộc, trên 90% hội viên là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Mường, Tày, Dao.

Thời gian qua, nguồn lực hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế hộ gia đình được tăng cường huy động. Hội đã phát huy vai trò “cầu nối” quan trọng đưa vốn tín dụng ưu đãi đến đúng đối tượng thụ hưởng, giúp hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững. Đến nay, tổng dư nợ nguồn vốn Ngân hàng Chính sách xã hội ủy thác đạt trên 55,2 tỷ đồng với 704 hội viên vay; trong đó vốn giải quyết việc làm trên 12,8 tỷ đồng với 219 hội viên còn dư nợ. 100% nguồn vốn được sử dụng đúng mục đích, trả lãi, gốc đúng hạn.

Bên cạnh đó, hội đẩy mạnh phối hợp tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho hội viên phụ nữ thông qua Phiên giao dịch việc làm lưu động, Ngày hội việc làm và Chương trình đưa lao động đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài theo hợp đồng... Từ đây, nhiều hội viên có cơ hội tham gia thị trường lao động trong nước, ngoài nước và đã có 17 chị em đang làm việc thời vụ tại Hàn Quốc trong lĩnh vực nông nghiệp với mức thu nhập bình quân từ 30-45 triệu đồng/người/tháng.

Đồng hành với chương trình hỗ trợ khởi nghiệp, hội triển khai công tác chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ số thông qua các mô hình “Chi hội phụ nữ số”, “Gia đình số”, “Tổ phụ nữ chuyển đổi số cộng đồng” nhằm nâng cao kỹ năng số, đưa công nghệ số vào từng hộ gia đình và từng bước phát triển kinh tế số.

Hội viên Chi hội phụ nữ thôn Hiền Lương tiên phong khởi nghiệp với mô hình du lịch cộng đồng.

Chị Phùng Hòa Hiệp - Chủ tịch Hội LHPN xã chia sẻ: Ban Thường vụ Hội LHPN xã đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp, giai đoạn 2026-2035” năm 2026 với hoạt động trọng tâm được triển khai là tuyên truyền khơi dậy tinh thần khởi nghiệp, khát vọng kinh doanh làm giàu chính đáng của phụ nữ; lựa chọn hỗ trợ mô hình sinh kế khởi nghiệp; hỗ trợ phụ nữ tham gia các mô hình kinh doanh bền vững, chuyển đổi số, chuyển đổi xanh.

Bùi Minh