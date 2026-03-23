Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cộng đồng người Việt Nam tại LB Nga

Thủ tướng tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Nga luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” bồi đắp tình yêu Tổ quốc, một lòng hướng về quê hương, xứ sở.

Thủ tướng Phạm Minh Chính gặp gỡ cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình thăm chính thức Liên bang Nga, chiều tối 22/3 giờ địa phương, tại Thủ đô Moskva, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính có cuộc gặp thân mật với cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và đại diện cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn.

Báo cáo với Thủ tướng Chính phủ, Đại sứ Việt Nam tại Liên bang Nga Đặng Minh Khôi cho biết cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là cộng đồng có lịch sử hình thành lâu đời, gắn liền với lịch sử quan hệ giữa Việt Nam với Liên Xô trước đây và Liên bang Nga ngày nay, hiện có khoảng 80.000 người, trong đó có trên 4.000 sinh viên, nghiên cứu sinh.

Có những thăng trầm do tình hình sở tại, song cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga có cuộc sống ổn định, địa vị pháp lý và xã hội ngày càng được củng cố, luôn đoàn kết và hướng về quê hương, đất nước.

Thời gian qua, nhất là trong 4 năm xảy ra xung đột Nga-Ukraine, Đại sứ quán Việt Nam tại Liên bang Nga đã vượt qua nhiều khó khăn, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga trên tất cả các lĩnh vực, có những điểm sáng và làm tốt công tác bảo hộ công dân, chăm lo phát triển cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga.

Mừng đón và cảm ơn Thủ tướng Chính phủ dành thời gian gặp gỡ cộng đồng, đại diện các hội đoàn người Việt Nam ở Liên bang Nga tin tưởng chuyến thăm sẽ thúc đẩy toàn diện quan hệ Việt Nam-Nga trên tất cả các lĩnh vực; làm sâu sắc hơn quan hệ Đối tác chiến lược toàn diện vì lợi ích của nhân dân hai nước.

Bày tỏ tự hào trước sự phát triển vượt bậc của đất nước và vai trò, vị thế của Việt Nam ngày càng được nâng cao, bà con người Việt Nam tại Liên bang Nga tin tưởng và nguyện đóng góp hết sức mình để vun đắp cho quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga và góp phần đưa Việt Nam phát triển giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, hạnh phúc trong kỷ nguyên mới.

Đại diện sinh viên, nghiên cứu sinh Việt Nam tại Liên bang Nga cảm ơn Đảng, Nhà nước trong nhiều thập niên qua đã tạo điều kiện để lớp lớp du học sinh Việt Nam được đào tạo, trưởng thành tại Liên bang Nga; quyết tâm tiếp tục tu dưỡng, học tập, rèn luyện và đem kiến thức, kỹ năng thu nhận được để phục vụ phát triển đất nước; đồng thời mang hình ảnh đất nước, con người Việt Nam toả sáng tại Liên bang Nga và trên trường quốc tế.

Bà con và sinh viên người Việt Nam tại Liên bang Nga mong muốn tăng tần suất các chuyến bay, tăng kết nối giữa hai nước; tạo điều kiện, có giải pháp để nhiều trẻ em dòng máu Việt Nam tại Liên bang Nga được học tiếng Việt; định hướng, tuyển chọn cử học sinh, sinh viên Việt Nam sang Liên bang Nga học tập, nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm; có tiếng nói với phía bạn tạo điều kiện cho nghiên cứu sinh Việt Nam tham gia sâu hơn vào các đề tài nghiên cứu; đồng thời tạo cơ hội cho những sinh viên có thành tích xuất sắc trở về nước làm việc.

Bày tỏ sự quan tâm, trăn trở của Đảng, Nhà nước đối với cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài nói chung và tại Liên bang Nga nói riêng, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước và đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm gửi tới toàn thể bà con lời chào thân thiết, lời thăm hỏi ân tình và những lời chúc tốt đẹp nhất từ quê nhà, với tất cả “tình dân tộc - nghĩa đồng bào.”

Phân tích, nhận định về tình hình thế giới và khu vực, cũng như biện pháp thích ứng linh hoạt, phù hợp, hiệu quả của Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga là mối quan hệ có nền tảng truyền thống lâu đời, được vun đắp suốt chặng đường dài ba phần tư thế kỷ.

Vượt qua khoảng cách về mặt địa lý, hai dân tộc, hai đất nước không chỉ “đồng điệu” về tâm hồn, lý tưởng, tầm nhìn mà còn “đồng hành” vượt qua nhiều cam go, thử thách để không ngừng phát triển.

Bằng những câu chuyện cụ thể suốt quá trình quan hệ hợp tác giữa hai nước, đặc biệt là giữa nhân dân hai nước, nhất là trong gian khó, Thủ tướng Chính phủ khẳng định, có lúc thăng trầm và đột phá, song dù hoàn cảnh nào tình cảm thuỷ chung giữa người Nga và người Việt Nam không thay đổi; cần tiếp tục giữ gìn, nuôi dưỡng và phát huy.

Theo Thủ tướng, từ những năm tháng khó khăn của đất nước cho đến thời kỳ hội nhập và phát triển, nhiều thế hệ du học sinh, nghiên cứu sinh Việt Nam được đào tạo bài bản trong các lĩnh vực khoa học, kỹ thuật, y học... tại Nga đã trở về và cống hiến xây dựng quê hương.

Nhiều người trong số đó đã trở thành những nhà lãnh đạo, nhà khoa học, chuyên gia đầu ngành của Việt Nam ở nhiều lĩnh vực trọng điểm.

Những đóng góp ấy không chỉ là minh chứng cho mối quan hệ hợp tác giáo dục bền chặt giữa hai nước mà còn truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ tiếp tục nỗ lực học tập và cống hiến cho Tổ quốc.

Khẳng định, tình cảm đặc biệt giữa nhân dân Việt Nam và nhân dân Liên Xô trước đây, cũng như Liên bang Nga ngày nay là một biểu tượng sáng ngời về tinh thần đoàn kết và tình hữu nghị quốc tế đặc biệt, Thủ tướng cho biết, trong chuyến thăm lần này, khi hội kiến, hội đàm với các lãnh đạo cấp cao của Nga, Thủ tướng sẽ trao đổi và đề nghị phía Nga công nhận cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga là dân tộc thiểu số của Nga; tiếp tục tạo điều kiện thuận lợi để bà con cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga ngày càng có địa vị pháp lý vững chắc, ổn định cuộc sống, yên tâm kinh doanh, làm việc, học tập và hội nhập, có thêm nhiều đóng góp tích cực cho đời sống kinh tế, văn hóa, xã hội của Nga, đồng thời phát huy vai trò cầu nối, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hai nước.

Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu tại cuộc gặp cán bộ, nhân viên Đại sứ quán và cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Thông tin về tình hình trong nước, nhất là về Đại hội XIV của Đảng và cuộc bầu cử Quốc hội khoá XVI và Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031; cũng chia sẻ các mục tiêu chiến lược được Đảng, Nhà nước xác định tại Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và các Nghị quyết trụ cột của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ cho biết, năm 2025, Việt Nam đã hoàn thành 15/15 chỉ tiêu kinh tế-xã hội, tạo nền tảng, tạo đà, tạo khí thế để đạt mục tiêu tăng trưởng 2 con số trong những năm tiếp theo.

Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định, những thành tựu to lớn nêu trên là nhờ có sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của Đảng, sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị và trên hết là sự chung sức đồng lòng, quyết tâm, bản lĩnh của hơn 100 triệu đồng bào trong nước và 6,5 triệu kiều bào ta ở nước ngoài, trong đó có cộng đồng người Việt Nam tại Nga.

Nhấn mạnh, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời của dân tộc Việt Nam, Thủ tướng Chính phủ cho biết, thời gian qua, Đảng, Nhà nước luôn chú trọng, quan tâm đến việc bảo vệ quyền lợi hợp pháp, chính đáng của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài, hỗ trợ bà con ổn định cuộc sống, hội nhập sâu rộng vào xã hội sở tại, phát huy bản sắc truyền thống dân tộc Việt Nam.

Đảng, Nhà nước luôn lắng nghe, tiếp thu ý kiến đóng góp của kiều bào ta trong việc xây dựng các chính sách đối với người Việt Nam ở nước ngoài, mới đây nhất là những điều chỉnh trong Luật quốc tịch, để ngày càng đáp ứng nguyện vọng của bà con.

Trên tinh thần, “đoàn kết để tạo sức mạnh, hợp tác để có lợi ích, đối thoại để có lòng tin,” Thủ tướng Chính phủ mong muốn người Việt Nam dù sinh sống, làm việc ở đâu và trong bất kỳ lĩnh vực và mức độ nào cũng luôn hướng về Tổ quốc, dõi theo mọi sự đổi thay của quê hương và đem tấm lòng nhiệt thành, trí tuệ cùng bản lĩnh để cống hiến, phát triển đất nước giàu đẹp, hùng cường, thịnh vượng.

Thủ tướng Chính phủ dành thời gian giải đáp các mong muốn, kiến nghị, góp ý của cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga về việc dạy và học tiếng Việt; thành lập Hội phụ nữ người Việt tại Nga; tuyển chọn, cử học sinh, sinh viên sang Nga học tập, nghiên cứu có trọng tâm, trọng điểm; chính sách thu hút, tạo điều kiện cho du học sinh về công tác trong nước...

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng cộng đồng người Việt Nam tại Liên bang Nga luôn đoàn kết một lòng, sát cánh bên nhau, nuôi dưỡng “tình dân tộc, nghĩa đồng bào,” bồi đắp tình yêu Tổ quốc, một lòng hướng về quê hương, xứ sở, truyền đi ngọn lửa khát vọng cống hiến xây dựng nước nhà ngày càng giàu đẹp, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, vững bước tiến lên Chủ nghĩa xã hội; đóng góp vào xây dựng quan hệ Việt Nam-Liên bang Nga ngày càng đi vào chiều sâu, thực chất, bền chặt, hiệu quả.

Nguồn TTXVN