Tiếp tục đầu tư hoàn thiện hạ tầng giao thông phục vụ phát triển kinh tế - xã hội

Chiều 16/10, đồng chí Trần Duy Đông - Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị nghe các sở, ngành, đơn vị báo cáo quy hoạch hướng tuyến, phương án đầu tư Dự án cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô kết nối nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) và điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4.

Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Phan Trọng Tấn, Vũ Việt Văn, Quách Tất Liêm; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương liên quan.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vũ Việt Văn phát biểu tại hội nghị.

Dự án Xây dựng cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô và đường giao thông kết nối đến nút giao IC6 (cao tốc Nội Bài - Lào Cai) là dự án nhóm A.

Điểm đầu tuyến đặt tại đường Hai Bà Trưng (phường Việt Trì), điểm cuối kết nối vào nút giao IC6 trên tuyến ĐT.305C (xã Tiên Lữ), tổng chiều dài toàn tuyến khoảng 5,1 km.

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quách Tất Liêm phát biểu tại hội nghị.

Quy mô đầu tư dự kiến gồm: Cầu Hai Bà Trưng có chiều dài phần cầu khoảng 836 m, xây dựng vĩnh cửu bằng bê tông cốt thép và bê tông cốt thép dự ứng lực, quy mô 6 làn xe; tuyến đường kết nối đạt tiêu chuẩn đường trục chính đô thị, quy mô 6 làn xe. Sơ bộ tổng mức đầu tư khoảng 4.200 tỷ đồng.

Lãnh đạo Sở Xây dựng trình bày phương án hướng tuyến và kiến trúc cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô kết nối nút giao IC6 Cao tốc Nội Bài - Lào Cai.

Trên cơ sở báo cáo của đơn vị tư vấn, các đại biểu đã tập trung thảo luận, phân tích chuyên sâu về quy mô, hướng tuyến và thống nhất lựa chọn phương án kiến trúc cầu dây văng (tháp cầu hình kim cương). Phương án kiến trúc chính thức sẽ tiếp tục được quyết định thông qua cuộc thi tuyển theo quy định của Luật Kiến trúc.

Phối cảnh 3D kiến trúc cầu Hai Bà Trưng qua sông Lô.

Phát biểu kết luận nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông nhấn mạnh: Đây là dự án có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, mở ra không gian phát triển hoàn toàn mới, kết nối trực tiếp khu vực ven sông Lô, trung tâm đô thị Việt Trì với cao tốc Nội Bài - Lào Cai qua nút giao IC6 cũng như các tuyến đường sắt quốc gia (Hà Nội - Lào Cai) và vùng phụ cận.

Tuyến đường không chỉ đơn thuần làm nhiệm vụ giao thông đối ngoại mà là tuyến trục đô thị chiến lược, hiện đại và đồng bộ.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu quy hoạch và thiết kế dự án phải có tầm nhìn dài hạn, bảo đảm mỹ quan kiến trúc của cầu cũng như cảnh quan hai bên bờ sông; thống nhất quy mô mặt cắt ngang toàn tuyến rộng 90m.

Đồng chí chỉ đạo phân kỳ đầu tư hợp lý, vừa bảo đảm năng lực thông hành trước mắt, vừa sẵn sàng khả năng mở rộng trong tương lai. Hệ thống cây xanh, thảm hoa phân cách và kiến trúc cầu vượt phải được thiết kế đồng bộ, đảm bảo an toàn giao thông và thẩm mỹ đô thị.

Về giải pháp kỹ thuật, Chủ tịch UBND tỉnh giao các cơ quan chuyên môn nghiên cứu kỹ phương án đi ngầm chui qua tuyến đường sắt quốc gia và phương án giao cắt với đê sông Lô (đường Âu Cơ) để bảo đảm tuyệt đối an toàn hành lang đê điều và kết nối hạ tầng thuận lợi.

Chủ tịch UBND tỉnh giao Sở Xây dựng khẩn trương mời các chuyên gia, đơn vị tư vấn hàng đầu về kết cấu công trình, giao thông đô thị và thủy lợi để phản biện, hoàn thiện phương án tối ưu.

Sở Tài chính rà soát nguồn vốn, đẩy nhanh tiến độ thẩm định Báo cáo nghiên cứu tiền khả thi. UBND phường Việt Trì, xã Sơn Đông và xã Tiên Lữ chủ động rà soát, quy hoạch các khu tái định cư.

Đồng chí yêu cầu Hội đồng thẩm định tỉnh tiến hành họp, hoàn thiện toàn bộ hồ sơ dự án trước ngày 25/10 để báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và trình HĐND tỉnh xem xét, thông qua chủ trương đầu tư tại kỳ họp đầu tháng 11/2026.

Lãnh đạo các sở, ngành, địa phương thảo luận tại hội nghị.

Tiếp đó, UBND tỉnh nghe Ban Quản lý dự án khu vực Vĩnh Phúc báo cáo đề xuất điều chỉnh chủ trương đầu tư Dự án đường Vành đai 4 (giai đoạn 2). Dự án có chiều dài khoảng 18,2 km, điểm đầu giao với Quốc lộ 2 tại Km21+857, điểm cuối giao với đường trục trung tâm huyện Vĩnh Tường (cũ).

Trên cơ sở rà soát, chủ đầu tư đề xuất điều chỉnh tổng mức đầu tư từ 1.844 tỷ đồng lên 2.107 tỷ đồng (tăng 263 tỷ đồng); điều chỉnh thời gian thực hiện đến năm 2030 và cập nhật cơ cấu nguồn vốn phù hợp với kế hoạch đầu tư công trung hạn 2026 - 2030.

Nhằm thuận lợi trong bố trí nguồn lực, dự án đề xuất phân chia thành 4 dự án thành phần (2 dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng và 2 dự án đầu tư xây dựng).

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông phát biểu kết luận, nhấn mạnh tầm quan trọng chiến lược của Dự án đường Vành đai 4 đối với hạ tầng logistics và phát triển công nghiệp của tỉnh.

Chỉ đạo tại nội dung này, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông khẳng định: Đường Vành đai 4 đóng vai trò chiến lược trong kết nối hạ tầng giao thông từ Quốc lộ 2, các cầu lớn (đặc biệt là cầu Vân Phúc) đến các trung tâm kinh tế của tỉnh. Tuyến đường trực tiếp kết nối 5 khu công nghiệp (trong đó có 1 khu công nghiệp công nghệ cao), giúp tối ưu hóa thời gian vận tải, giảm tải cho các tuyến nội vùng, tạo động lực phát triển mạnh mẽ công nghiệp, logistics, cảng cạn (ICD) và đô thị.

Quang cảnh hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh thống nhất phương án phân kỳ triển khai theo 2 nhóm dự án thành phần riêng biệt; giữ nguyên khung hướng tuyến và mặt cắt theo quy hoạch đã duyệt.

Đồng chí yêu cầu tiến hành giải phóng mặt bằng toàn bộ theo lộ trình quy hoạch (bao gồm phần vỉa hè). Đối với phần vỉa hè chưa thi công hạ tầng cứng, trước mắt triển khai trồng cây xanh tạo cảnh quan đô thị, tối ưu hóa nguồn lực và giữ quỹ đất cho tương lai.

Chủ tịch UBND tỉnh giao đồng chí Quách Tất Liêm - Phó Chủ tịch UBND tỉnh trực tiếp chỉ đạo, yêu cầu các cơ quan chuyên môn rà soát, tính toán chi tiết chi phí đầu tư, đảm bảo tiết kiệm ngân sách, kiểm soát hiệu quả tổng mức đầu tư và tổ chức cuộc họp rà soát hoàn thiện thủ tục trong thời gian sớm nhất.

Đinh Vũ