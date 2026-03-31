Trên 5.000 học sinh lớp 12 trải nghiệm ngành nghề và định hướng tương lai

Với thông điệp “Mở mang tầm - mình; mở hành trình - đúng”, Future Fest 2026 giúp hơn 5.000 học sinh lớp 12 hiểu rõ bản thân, khám phá ngành nghề và chuẩn bị cho tương lai với công việc đầy biến động.

Vừa qua, trên 5.000 học sinh lớp 12 của hơn 100 trường THPT, cùng ban giám hiệu, giáo viên và nhiều đại diện doanh nghiệp, chuyên gia đã tham dự Future Fest 2026 - sự kiện trải nghiệm ngành nghề và định hướng tương lai lần đầu tiên được tổ chức tại Trường Đại học Văn Lang.

Học sinh tham gia trải nghiệm ngành học truyền thông. Ảnh: N.T

Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo, mỗi năm Việt Nam có hơn 1 triệu học sinh tốt nghiệp THPT, trong đó hơn 60% tiếp tục học đại học. Tuy nhiên, nhiều học sinh phải lựa chọn ngành học khi chưa hiểu rõ bản thân và nghề nghiệp. Các khảo sát cũng cho thấy, 75% sinh viên không được định hướng nghề nghiệp đầy đủ, hơn 70% người lao động trẻ chưa nắm rõ kỹ năng cần thiết cho công việc.

Future Fest 2026 được tổ chức với thông điệp: “Mở mang tầm - mình; Mở hành trình - đúng”, nhằm giúp thế hệ trẻ hiểu rõ bản thân, nắm bắt xu hướng thế giới và đưa ra các quyết định nghề nghiệp có cơ sở.

Học sinh tìm hiểu về các ngành mỹ thuật: Ảnh N.T

Theo Ban tổ chức, sự kiện tạo cơ hội cho học sinh trải nghiệm 64 ngành học, từ đó định hướng nghề nghiệp, tìm hiểu xu hướng công việc tương lai và kỹ năng tương lai, chuẩn bị sớm cho thị trường lao động đang thay đổi nhanh. Đồng thời, Future Fest 2026 kết nối học sinh, nhà trường và doanh nghiệp, góp phần thu hẹp khoảng cách giữa giáo dục và thực tiễn.

Học sinh trải nghiệm các môn học liên quan đến ngành Răng hàm mặt. Ảnh: N.T

Tham gia trải nghiệm nhiều ngành học tại ngày hội, bạn Khánh My - học sinh trường THPT Tam Phú, chia sẻ: “Em dự định học các ngành liên quan đến sức khỏe nên đến ngày hội để nghe thầy cô chia sẻ và trải nghiệm thực tế ngành học. Trước đó, em cũng thích ngành mỹ thuật, nhưng sau khi trải nghiệm, em quyết định chọn ngành dược. Ngành mỹ thuật thì em thấy không phù hợp vì mình không đủ sáng tạo”.

Học sinh trải nghiệm học thử một môn học trong khối ngành Sức khỏe tại Future Fest 2026. Ảnh: N.T

Em Quỳnh Nga, học sinh trường THPT Nguyễn Công Trứ với định hướng học ngành y, cho biết: “Tham gia ngày hội, em được trải nghiệm các ngành như quản trị khách sạn, truyền thông, thiết kế... Sau khi trực tiếp tìm hiểu, em hiểu rõ hơn công việc sau khi ra trường, ngành nào phù hợp với mình, cũng như cách học tập tại trường. Trải nghiệm giúp em hiểu chọn ngành nghề học phù hợp với khả năng, sở thích của mình hơn. Sau khi trải nghiệm các ngành em vẫn quyết định chọn vào ngành y".

Future Fest 2026 là sáng kiến do Văn Lang Education Group khởi xướng và bảo trợ, hướng tới phát triển con người toàn diện, gắn kết đào tạo với thực tiễn và trang bị năng lực thích ứng trong một thế giới biến đổi nhanh. Ban tổ chức kỳ vọng ngày hội sẽ trở thành cầu nối để học sinh, giáo viên và doanh nghiệp cùng xây dựng hệ sinh thái giáo dục đáp ứng yêu cầu nghề nghiệp hiện đại.

Theo baotintuc.vn