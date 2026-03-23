Tuyển Việt Nam áp sát Top 100 thế giới

Đội tuyển Việt Nam đã tăng 5 bậc lên đứng thứ 103 thế giới, thứ 18 khu vực châu Á theo cập nhật bảng xếp hạng FIFA ngày 23/3.

Tuyển Việt Nam tiến gần đến Top 100 thế giới. Ảnh: VFF

Thầy trò HLV Kim Sang-sik đã được cộng thêm 24,11 điểm, qua đó tiến sát cột mốc Top 100. Tuyển Việt Nam có sự thăng hạng nhanh chóng trên là nhờ được cộng điểm trong trận đấu với Malaysia ở lượt trận 2 bảng F vòng loại Asian Cup 2027. Sau khi Liên đoàn Bóng đá châu Á (AFC) áp dụng án phạt xử thua Malaysia với cùng tỷ số 0 - 3 vì sử dụng cầu thủ không đúng quy định ở 2 trận thắng Nepal và Việt Nam, đội bóng của HLV Kim Sang-sik đã sớm giành tấm vé lọt vào vòng chung kết Asian Cup 2027.

Theo kế hoạch, ngày 23/3, tuyển Việt Nam sẽ hội đủ quân số rèn luyện và thi đấu dịp FIFA Days tháng 3/2026. Trong đợt này, thầy trò HLV Kim Sang-sik sẽ có 2 trận đấu quốc tế. Ngày 26/3 là trận giao hữu với Bangladesh và ngày 31/3 là màn tiếp đón Malaysia ở vòng loại cuối Asian Cup 2027.

Đây được xem là cú hích quan trọng cả về thứ hạng lẫn tâm lý. Tuyển Việt Nam đứng trước cơ hội tiếp tục tích lũy điểm số khi lần lượt chạm trán Bangladesh và tái đấu Malaysia. Ở Đông Nam Á, Việt Nam vẫn đứng thứ 2 nhưng đã thu hẹp khoảng cách với đội xếp đầu là Thái Lan xuống còn 7 bậc.

Nếu giành kết quả khả quan ở 2 trận đấu này, vị thứ trên bảng xếp hạng FIFA của tuyển Việt Nam sẽ tiếp tục được cải thiện và sớm trở lại Top 100 thế giới. Đó cũng là thành tích mà bóng đá Việt Nam từng đạt được dưới thời HLV Park Hang-seo vào năm 2023.

