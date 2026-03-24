Tuyển Việt Nam: Hai đội hình đấu Bangladesh và Malaysia

HLV Kim Sang Sik có những quyết định khác nhau về đội hình xuất phát của tuyển Việt Nam trong hai trận gặp Bangladesh và Malaysia.

Dù đã đảm bảo vé dự VCK Asian Cup 2027, nhưng hai trận gặp Bangladesh (giao hữu) và Malaysia vẫn có ý nghĩa quan trọng với tuyển Việt Nam. Trong cuộc gặp gỡ động viên thầy trò HLV Kim Sang Sik vào chiều 23/3, Chủ tịch VFF Trần Quốc Tuấn cũng nhấn mạnh về mục tiêu giành chiến thắng.

Chuẩn bị cho hai trận đấu này, tuyển Việt Nam vẫn chưa có đủ quân số. Dự kiến trong hôm nay (24/3), nhóm cầu thủ của CLB CAHN mới gia nhập đội, điều này khiến kế hoạch của HLV Kim Sang Sik bị ảnh hưởng ít nhiều.

Tuyển Việt Nam nỗ lực tập luyện chuẩn bị cho 2 trận gặp Bangladesh và Malasia.

Chiến lược gia người Hàn Quốc có những tính toán kỹ lưỡng về vấn đề nhân sự tuyển Việt Nam, nhằm hoàn thành mục tiêu đề ra. Trận giao hữu với Bangladesh là cơ hội để ông Kim Sang Sik có những thử nghiệm. Giới chuyên môn dự đoán có thể thuyền trưởng tuyển Việt Nam lần đầu kiểm tra màn thể hiện của Hoàng Hên, hay nhóm cầu thủ lâu rồi mới trở lại như Văn Hậu, Đình Trọng, hoặc những gương mặt trẻ U23 như Nhật Minh, Văn Khang, Trung Kiên...

Để đánh giá tổng quát về tuyển Việt Nam, HLV Kim Sang Sik gần như chắc chắn thay nhiều cầu thủ trong 90 phút thi đấu với Bangladesh, đồng nghĩa với việc xáo trộn đội hình, thay đổi nhiều vị trí cũng như lối chơi. Từ những phép thử này, ông Kim Sang Sik chọn ra người có phong độ tốt nhất, phù hợp nhất với chiến thuật của đội, để dùng cho trận quyết đấu với Malaysia.

HLV Kim Sang Sik có nhiều phép tính về nhân sự.

Như vậy, nếu không có thay đổi nào, HLV Kim Sang Sik dùng đội hình mạnh nhất, tối ưu nhất ở trận tái đấu Malaysia trên SVĐ Thiên Trường (Ninh Bình). Những gương mặt có nhiều kinh nghiệm như Đặng Văn Lâm, Duy Mạnh, Việt Anh, Hoàng Đức, Quang Hải, Hai Long, Tuấn Hải, Hoàng Hên, Xuân Son... đều có thể đã nằm trong kế hoạch sử dụng của chiến lược gia sinh năm 1976.

Nhìn chung HLV Kim Sang Sik đang có nhiều sự lựa chọn chất lượng trong tay, và tuyển Việt Nam được kỳ vọng sẽ thể hiện một diện mạo mới trong hai trận đấu tới, đặc biệt là màn tiếp đón Malaysia. Dồn toàn lực đánh bại Malaysia không chỉ là đòi nợ đối thủ, thăng hạng trên BXH FIFA, mà còn tạo thêm nhiều động lực, sự tự tin cho hành trình phía trước của bóng đá Việt Nam.

Theo vietnamnet.vn