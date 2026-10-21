 Truyền hình

Bánh rán - Thức quà quê bình dị

21/10/2026 15:41 GMT+7

baophutho.vn Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, xã Yên Lạc được biết đến như một cái nôi của nền văn hóa Việt. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và sự hội nhập phát triển kinh tế, Yên Lạc vẫn giữ nguyên vẹn những nền móng sơ khai của những công trình, những dấu tích lịch sử và những nét văn hóa truyền thống,... Đến với vùng đất Yên Lạc, bên cạnh những đặc sản đã làm nên thương hiệu ẩm thực địa phương, bánh rán cũng là thức quà bình dị gắn bó với đời sống thường ngày của người dân nơi đây.

video mới

Xem thêm

Video xem nhiều

Có thể bạn quan tâm
English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Giám đốc: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long