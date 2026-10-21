Bánh rán - Thức quà quê bình dị

21/10/2026 15:41 GMT+7

baophutho.vn Nằm ở phía Đông Nam của tỉnh Phú Thọ, xã Yên Lạc được biết đến như một cái nôi của nền văn hóa Việt. Trải qua nhiều thăng trầm lịch sử và sự hội nhập phát triển kinh tế, Yên Lạc vẫn giữ nguyên vẹn những nền móng sơ khai của những công trình, những dấu tích lịch sử và những nét văn hóa truyền thống,... Đến với vùng đất Yên Lạc, bên cạnh những đặc sản đã làm nên thương hiệu ẩm thực địa phương, bánh rán cũng là thức quà bình dị gắn bó với đời sống thường ngày của người dân nơi đây.