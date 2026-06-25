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Chắp cánh tài năng đất Tổ

25/06/2026 20:07 GMT+7

baophutho.vn Trong những năm qua, chính sách học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên đã phát huy hiệu quả tích cực, góp phần động viên, khuyến khích học sinh nỗ lực học tập, rèn luyện; tạo động lực phát triển giáo dục mũi nhọn, phát hiện và bồi dưỡng học sinh năng khiếu, học sinh giỏi. Tại kỳ họp thường lệ giữa năm tới đây, dự kiến HĐND tỉnh sẽ xem xét, thông qua Nghị quyết quy định mức học bổng khuyến khích học tập đối với học sinh trường THPT chuyên trên địa bàn. Chính sách này tiếp tục khẳng định sự quan tâm của tỉnh đối với công tác đào tạo, bồi dưỡng nhân tài.

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