Đảm bảo an ninh, an toàn, góp phần vào thành công của Đại hội

27/09/2025 09:57 GMT+7

baophutho.vn Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, không chỉ là dịp tổng kết, hoạch định phương hướng phát triển của tỉnh trong giai đoạn mới mà còn là nơi hội tụ niềm tin, ý chí, khát vọng của toàn Đảng bộ và Nhân dân Đất Tổ. Để góp phần vào thành công của Đại hội, bên cạnh sự chuẩn bị kỹ lưỡng về nội dung, nhân sự, công tác bảo đảm an ninh, an toàn được lực lượng Công an tỉnh Phú Thọ triển khai với tinh thần “chủ động, sáng tạo, quyết liệt và hiệu quả".