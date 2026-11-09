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Nền móng tư tưởng lập hiến của đất nước

09/11/2026 19:24 GMT+7

baophutho.vn Vào đúng ngày này cách đây 80 năm, ngày 9/11/1946, Quốc hội nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa đã thông qua bản Hiến pháp đầu tiên, xác lập những nguyên tắc nền tảng cho việc tổ chức và vận hành Nhà nước. Đây là văn bản có giá trị pháp lý cao nhất, khẳng định một dân tộc vừa giành lại độc lập quyết tâm kiến tạo tương lai bằng ý chí của Nhân dân và những nguyên tắc dân chủ, pháp quyền. 80 năm trôi qua, Hiến pháp năm 1946 tiếp tục là kim chỉ nam đặt nền móng cho tư tưởng lập hiến của Việt Nam ngày nay.

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