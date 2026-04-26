Tiếp nối truyền thống dựng nước đến mục tiêu dân giàu, nước mạnh

26/04/2026 20:31 GMT+7

baophutho.vn Về Đền Hùng thắm nén tâm nhang, tri ân công đức các Vua Hùng trong ngày giỗ Tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã gặp gỡ, thăm hỏi bà con nhân dân, với kiều bào ta ở nước ngoài và du khách thập phương. Tại Đền Thượng, trước anh linh tiên tổ, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm đã khơi dậy mạnh mẽ niềm tự tôn dân tộc. “Đã đi thì phải tới đích” – lời căn dặn ấy của Bác Hồ năm xưa một lần nữa vang vọng trong lời nhắn gửi hôm nay như một lời thề quyết tâm của cả dân tộc: Đồng lòng để vượt khó, đoàn kết để vươn tầm, và lấy hạnh phúc của nhân dân làm thước đo cao nhất cho mọi sự phát triển.