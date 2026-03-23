Vinicius lập cú đúp, Real Madrid thắng nghẹt thở derby Madrid

Vinícius Júnior tỏa sáng với cú đúp, giúp Real Madrid đánh bại Atlético Madrid 3-2 trong trận derby nghẹt thở tại Bernabéu. Đáng chú ý, đây cũng là lần thứ 13 tiền đạo người Brazil mới có thể “giải hạn” bàn thắng vào lưới kình địch cùng thành phố tại La Liga.

Trên băng ghế chỉ đạo, trận đấu chứng kiến sự tương phản rõ rệt giữa Diego Simeone, đầy nhiệt huyết trong trận derby Madrid thứ 50 của mình, và Álvaro Arbeloa, người lần đầu dẫn dắt Real Madrid ở cặp đấu này với phong thái khá điềm tĩnh.

Đội chủ nhà nhập cuộc đầy mạnh mẽ khi Dani Carvajal buộc thủ môn Juan Musso phải trổ tài, trong khi cú sút của Federico Valverde dội cột dọc ngay trong 10 phút đầu. Ở chiều ngược lại, Marcos Llorente cũng khiến thủ môn Andriy Lunin phải vất vả cứu thua.

Dù chơi lấn lướt, Real Madrid lại bất ngờ bị “dội gáo nước lạnh” ở phút 33. Matteo Ruggeri căng ngang thuận lợi để Giuliano Simeone kiến tạo cho Ademola Lookman dứt điểm ghi bàn mở tỷ số cho Atlético Madrid.

Vinicius đã có 11 bàn thắng tại La Liga mùa này (Ảnh: Flashscore).

Bước sang hiệp hai, thế trận đảo chiều chóng mặt chỉ trong ít phút. Phút 55, Vinícius thực hiện thành công quả phạt đền sau khi Brahim Díaz bị phạm lỗi trong vòng cấm. Chỉ 3 phút sau, sai lầm của José María Giménez giúp Valverde ghi bàn nâng tỷ số lên 2-1 cho Real Madrid.

Không chấp nhận thất bại, Atlético một lần nữa đưa trận đấu về vạch xuất phát khi Nahuel Molina tung cú sút xa đẹp mắt gỡ hòa 2-2. Tuy nhiên, niềm vui của đội khách không kéo dài lâu khi Vinícius tiếp tục tỏa sáng với cú cứa lòng đẳng cấp từ ngoài vòng cấm, ấn định chiến thắng 3-2 cho Real Madrid.

Trận đấu càng thêm kịch tính khi Jude Bellingham trở lại sau chấn thương, trong khi Valverde bị truất quyền thi đấu vì pha phạm lỗi với Álex Baena. Những phút cuối chứng kiến nỗ lực không ngừng của Atlético Madrid, với cú dứt điểm trúng cột dọc của Julián Álvarez và pha đánh đầu nguy hiểm của Alexander Sørloth, nhưng tất cả đều không thể giúp họ tìm được bàn gỡ.

Thất bại này khiến Atlético Madrid lỡ cơ hội nối dài chuỗi bất bại trước Real Madrid, trong khi đội bóng Hoàng gia rút ngắn khoảng cách với đội đầu bảng Barcelona xuống còn 4 điểm, tiếp tục nuôi hy vọng cạnh tranh chức vô địch La Liga.

