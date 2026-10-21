26.107 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng

Cùng với công tác phát triển đảng viên mới, Đảng bộ tỉnh đặc biệt coi trọng công tác quản lý, rà soát, nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên.

Cán bộ Ban Xây dựng Đảng phường Thống Nhất thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.

Từ đầu năm 2026 đến nay, Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 10-CT/TU, ngày 06/3/2026 về “Tăng cường công tác quản lý đảng viên trong Đảng bộ tỉnh Phú Thọ”; Ban Tổ chức Tỉnh uỷ ban hành Công văn số 1392-CV/BTCTU, ngày 7/8/2026 về “Khắc phục một số hạn chế trong thực hiện thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng”. Đồng thời đẩy mạnh việc số hoá, thực hiện các thủ tục hành chính của Đảng trên môi trường số.

Qua đó, các tổ chức Đảng đã chú trọng quản lý đảng viên đi làm ăn xa, đảng viên được miễn sinh hoạt và thực hiện đúng quy trình, thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng; kịp thời khắc phục một số hạn chế trong thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng.

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 7.191 lượt đảng viên chuyển sinh hoạt Đảng, gồm 1.154 lượt chuyển đến đảng bộ cấp tỉnh khác và 6.037 lượt chuyển giữa các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy.

Đến ngày 30/9/2026, toàn Đảng bộ tỉnh có 26.107 đảng viên được miễn sinh hoạt Đảng, trong đó 21.990 đảng viên được miễn do tuổi cao, sức khỏe yếu. Việc xem xét miễn sinh hoạt được gắn với rà soát điều kiện từng trường hợp, đồng thời duy trì quản lý, nắm tình hình và giữ mối liên hệ với đảng viên.

Dương Liễu