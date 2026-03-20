Ấn định thời gian tổ chức FIFA ASEAN Cup

Liên đoàn Bóng đá Thế giới (FIFA) đã phê duyệt kế hoạch tổ chức FIFA ASEAN Cup từ tháng 9-10/2026.

Quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng FIFA ở Zurich, Thuỵ Sĩ ngày 20/3. Giải đấu quy tụ 11 đội tuyển quốc gia Đông Nam Á - FIFA ASEAN Cup - sẽ diễn ra trong khung thời gian FIFA Days mở rộng mới, áp dụng từ năm 2026.

Theo đó, các đợt tập trung đội tuyển trong tháng 9 và tháng 10 sẽ được gộp thành một giai đoạn kéo dài ba tuần (từ 21/9 đến 6/10), mỗi đội tuyển có thể thi đấu tối đa bốn trận. Thể thức thi đấu của giải chưa được công bố.

Tiền đạo nhập tịch Nguyễn Xuân Son (trái) đi bóng trong trận Việt Nam gặp Thái Lan ở lượt đi chung kết ASEAN Cup 2024. Ảnh: Đức Đồng

Chủ tịch FIFA Gianni Infantino nhấn mạnh, tổ chức này tiếp tục cam kết phát triển bóng đá toàn cầu thông qua các sáng kiến mới, đồng thời khẳng định vai trò của bóng đá trong việc kết nối các quốc gia, thúc đẩy tinh thần hòa bình.

Hiện, LĐBĐ Đông Nam Á (AFF) cùng các liên đoàn thành viên chưa đưa ra phản hồi chính thức về kế hoạch tham gia hoặc tổ chức FIFA ASEAN Cup. Tuy vậy, với sự hậu thuẫn từ FIFA, giải đấu mới được kỳ vọng sẽ tạo ra bước ngoặt đáng chú ý cho bóng đá Đông Nam Á. Việc diễn ra vào dịp FIFA Days giúp các đội tuyển có quyền triệu tập mọi cầu thủ từ CLB, vì vậy lực lượng tham dự có thể mạnh nhất.

Với giải đấu mới, các đội tuyển Đông Nam Á sẽ dự hai giải đấu cấp khu vực trong cùng năm 2026. Theo kế hoạch, giải vô địch Đông Nam Á - ASEAN Cup (trước đây là AFF Cup) - sẽ diễn ra từ ngày 24/7 đến 26/8. Đây là giải đấu truyền thống, được tổ chức hai năm một lần kể từ năm 1996, và Việt Nam là đương kim vô địch.

Việc FIFA trực tiếp tổ chức giải đấu được kỳ vọng sẽ nâng tầm bóng đá Đông Nam Á, đồng thời tạo thêm cơ hội cọ xát quốc tế cho các đội tuyển. Tuy nhiên, lịch thi đấu dày đặc cũng đặt ra thách thức không nhỏ về lực lượng và sự chuẩn bị của các đội.

