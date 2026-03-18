Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh cho ý kiến một số nội dung quan trọng

Chiều 18/3, Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ Đảng ủy, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh xem xét, thảo luận, cho ý kiến về một số nội dung quan trọng.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang phát biểu kết luận hội nghị.

Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy: Nguyễn Thị Thanh Huyền – Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh; Nguyễn Thị Cẩm Phương – Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Vi Mạnh Hùng – Giám đốc Báo và phát thanh, truyền hình Phú Thọ. Cùng dự có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang cùng các đồng chí Phó Bí thư Thường trực và Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh điều hành hội nghị.

Tại hội nghị, dưới sự điều hành của đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang và các đồng chí Phó Bí thư Thường trực, Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy, các đại biểu đã tập trung thảo luận, xem xét, cho ý kiến một số nội dung: Kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2026; nhiệm vụ, trọng tâm quý II năm 2026; công tác quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2030-2035. Các tờ trình về việc bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh nhiệm kỳ 2025 - 2030; ban hành nghị quyết về việc đổi mới, nâng cao chất lượng sinh hoạt cấp ủy, sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới; kết nạp đảng viên, công nhận đảng viên chính thức, tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2026; kết luận tiêu chuẩn chính trị đối với cán bộ, đảng viên.

Đồng chí Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Nguyễn Thị Thanh Huyền phát biểu, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Hội nghị cũng thảo luận, cho ý kiến vào các kế hoạch: Thực hiện Nghị quyết về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng đối với công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng; Đề án nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng, giai đoạn 2026 – 2030 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy; tổ chức Hội thi Báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi năm 2026, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng và nghị quyết Đại hội đảng bộ các cấp, nhiệm kỳ 2025 – 2030... Đồng thời tổ chức các bước lấy phiếu quy hoạch cán bộ nhiệm kỳ 2025-2030 và nhiệm kỳ 2030-2035.

Đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thị Cẩm Phương phát biểu, cho ý kiến vào một số nội dung quan trọng.

Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Bùi Văn Quang ghi nhận, biểu dương tinh thần làm việc trách nhiệm, nghiêm túc của các đại biểu. Đồng chí đề nghị ngay sau hội nghị, các cơ quan tham mưu giúp việc được phân công khẩn trương rà soát, hoàn thiện các văn bản theo đúng quy định, bảo đảm chất lượng, tiến độ và yêu cầu đề ra.

Đồng chí Phó Bí thư chuyên trách Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh Ninh Viết Thủy phát biểu tại hội nghị.

Đồng chí nhấn mạnh: Thời gian qua, Đảng và Nhà nước đã ban hành nhiều nghị quyết, chương trình nhằm đưa đất nước phát triển mạnh trong kỷ nguyên vươn mình, do đó Đảng ủy các cơ quan Đảng tỉnh phải quán triệt nghiêm túc sự lãnh đạo của Bộ Chính trị, Trung ương Đảng, các bộ, ngành Trung ương; nêu cao tinh thần đoàn kết, bám sát các văn bản, tham mưu kịp thời. Trong đó, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng tỉnh tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức lãnh đạo, chỉ đạo; nâng cao chất lượng, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng.

Đồng thời, tiếp tục phát huy trí tuệ tập thể, dân chủ, kỷ cương, sáng tạo; giữ vững nguyên tắc, kỷ luật Đảng; tăng cường phối hợp chặt chẽ với các ban, cơ quan, đơn vị; khẳng định vai trò hạt nhân chính trị, trung tâm đoàn kết trong công tác xây dựng Đảng; lãnh đạo các cơ quan và tổ chức Đảng trực thuộc hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Quang cảnh hội nghị.

Lê Hoàng