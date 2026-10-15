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Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi nâng cao tay nghề điều dưỡng, kỹ thuật viên

Chiều 15/10, Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ tổ chức Hội thi nâng cao tay nghề cho đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên năm 2026.

Tham gia hội thi có 66 điều dưỡng, kỹ thuật viên, thực hiện phần thi trắc nghiệm với các câu hỏi liên quan đến kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ điều dưỡng và kỹ thuật viên.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi nâng cao tay nghề điều dưỡng, kỹ thuật viênLãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ tặng hoa chúc mừng hội thi.

Hội thi nhằm nâng cao nhận thức, tinh thần trách nhiệm, kỹ năng thực hành và khả năng chủ động trong công việc của đội ngũ điều dưỡng, kỹ thuật viên. Đồng thời, khuyến khích ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số, cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh công tác truyền thông, thực hiện tốt quy tắc ứng xử, xây dựng phong cách phục vụ thân thiện, chuyên nghiệp.

Kết thúc hội thi, Ban tổ chức đã trao giấy chứng nhận cho các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba và Khuyến khích. Điều dưỡng CK1 Ngô Thị Nghĩa, Khoa Cận lâm sàng giành giải Nhất.

Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ tổ chức hội thi nâng cao tay nghề điều dưỡng, kỹ thuật viên

Lãnh đạo Bệnh viện Tâm thần tỉnh Phú Thọ trao chứng nhận giải Nhất cho điều dưỡng CK1 Ngô Thị Nghĩa, Khoa Cận lâm sàng.

Thông qua hội thi, bệnh viện tạo động lực thúc đẩy phong trào học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ chuyên môn; phát huy vai trò phối hợp với bác sĩ trong công tác chăm sóc và điều trị, hướng tới nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh và sự hài lòng của người bệnh.

Gia Thái - Hoài Vũ


Gia Thái - Hoài Vũ

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Điều dưỡng Hội thi tỉnh Phú Thọ Kỹ thuật viên bệnh viện Nghề Cải cách thủ tục hành chính tổ chức Thi trắc nghiệm bệnh viện tâm thần ứng dụng công nghệ thông tin
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