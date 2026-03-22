Bình yên nơi vùng cao Ngọc Sơn

Xã vùng cao Ngọc Sơn được thành lập từ việc sáp nhập 3 xã: Ngọc Lâu, Tự Do và Ngọc Sơn với tổng diện tích lên đến gần 115km2. Dân cư sống rải rác, tình hình ANTT tiềm ẩn nhiều vấn đề phức tạp. Do đó, ngay sau khi đơn vị hành chính mới được thành lập, Công an xã Ngọc Sơn đã khẩn trương, quyết liệt triển khai nhiều giải pháp đảm bảo giữ vững ANTT trên địa bàn.

Đẩy mạnh phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Xã Ngọc Sơn có đến trên 95% dân số là đồng bào dân tộc Mường, sinh sống tập trung theo dòng họ. Với đặc thù văn hóa cộng đồng mạnh mẽ, các dòng họ Mường giữ vai trò quan trọng trong việc giáo dục truyền thống, duy trì kỷ cương dòng tộc và tham gia giải quyết mâu thuẫn nội bộ. Nhận thức rõ điều đó, lực lượng Công an xã đã tập trung phát huy vai trò của các trưởng họ, già làng, người uy tín nhằm xây dựng và nhân rộng các mô hình tự quản về an ninh, trật tự. Tiêu biểu như mô hình “Dòng họ Bùi tự quản về an ninh, trật tự” tại xóm Cha.

Ông Bùi Văn Đức cho biết: Các gia đình trong dòng họ thường xuyên gặp gỡ, trao đổi, động viên nhau phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nhắc nhở con cháu chấp hành chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và tích cực tham gia bảo đảm an ninh, trật tự tại địa phương. Nhờ sự giáo dục thường xuyên, kịp thời, những năm qua trong dòng họ không có trường hợp vi phạm pháp luật hay mắc tệ nạn xã hội. 100% hộ gia đình trong dòng họ đã ký cam kết chấp hành pháp luật, tích cực tham gia phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ khi xây dựng mô hình đến nay, các thành viên dòng họ đã cung cấp cho Công an xã 5 thông tin có giá trị, phục vụ hiệu quả công tác xác minh, giải quyết vụ việc.

Hiện nay, cùng với việc nhân rộng mô hình, Công an xã Ngọc Sơn thường xuyên phối hợp chặt chẽ với các dòng họ để nắm bắt tình hình, trao đổi thông tin, kịp thời giải quyết những mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng. Việc lắng nghe ý kiến của người có uy tín, già làng, trưởng bản giúp lực lượng Công an thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động, đồng thời tạo sự đồng thuận trong Nhân dân. Nhiều vụ việc mâu thuẫn được giải quyết ngay từ cơ sở theo phương châm “hòa giải trong dòng họ”, hạn chế phát sinh phức tạp.

Công an xã tăng cường công tác rà soát, hướng dẫn chủ cơ sở lưu trú trên địa bàn thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho du khách.

Bên cạnh đó, những năm gần đây, hoạt động du lịch trên địa bàn xã bắt đầu có những khởi sắc, lượng khách du lịch đến xã Ngọc Sơn ngày càng tăng. Theo thống kê, trong năm 2025 có 668 lượt người nước ngoài đến địa bàn xã lưu trú. Riêng trong 2 tháng đầu năm 2026, có 48 lượt người nước ngoài đến du lịch, lưu trú tại địa bàn đều được khai báo đúng quy định. Do đó, Công an xã Ngọc Sơn đã thường xuyên đến các cơ sở lưu trú để tuyên truyền, hướng dẫn chủ cơ sở thực hiện nghiêm việc khai báo tạm trú cho người nước ngoài đúng thời hạn, đúng quy định pháp luật.

Bên cạnh hình thức tuyên truyền trực tiếp, Công an xã đã cung cấp tài liệu hướng dẫn chi tiết quy trình khai báo lưu trú qua Cổng thông tin điện tử của Cục Quản lý xuất nhập cảnh; hướng dẫn đăng ký, đăng nhập tài khoản và thực hiện các bước khai báo trực tuyến. Tài liệu được gửi đến 100% cơ sở lưu trú trên địa bàn. Nhờ đó, các cơ sở lưu trú đã nắm vững quy định và thực hiện khai báo đầy đủ, kịp thời.

Tăng cường công tác phòng ngừa tội phạm

Thời gian vừa qua, trên địa bàn xã Ngọc Sơn nói riêng, khu vực Hòa Bình cũ nói chung nổi lên hiện tượng thanh, thiếu niên tụ tập đông người, mang theo hung khí nguy hiểm, giải quyết mâu thuẫn, gây rối trật tự công cộng. Để kịp thời ngăn chặn hiện tượng nguy hiểm này, Công an xã Ngọc Sơn đã tiến hành rà soát, lập hồ sơ quản lý, giáo dục, cảm hóa các trường hợp thanh, thiếu niên thuộc diện có nguy cơ vi phạm pháp luật; tổ chức gọi hỏi, răn đe, giáo dục cá biệt; cho viết cam kết không vi phạm.

Nhờ triển khai đồng bộ các biện pháp phòng ngừa nghiệp vụ và xã hội, tình hình tội phạm, vi phạm pháp luật, đặc biệt là do người dưới 18 tuổi gây ra trên địa bàn được kiểm soát; không để xảy ra đột xuất, bất ngờ, góp phần giữ vững bình yên cơ sở.

Công an xã Ngọc Sơn tuyên truyền về tác hại và hậu quả pháp lý của việc đăng tải, chia sẻ thông tin sai sự thật trên không gian mạng.

Ngoài ra, để giữ vững ANTT trên địa bàn, lực lượng Công an xã tập trung rà soát, phát hiện và xử lý kịp thời các hành vi đăng tải, chia sẻ thông tin xấu, độc, sai sự thật. Cụ thể, ngày 14/1/2026, Tổ An ninh Công an xã Ngọc Sơn đã tiến hành gọi hỏi, làm rõ hành vi tham gia và chia sẻ nhiều tin, bài sai sự thật trên các hội, nhóm liên quan đến an ninh quốc gia của bà B.T.T. (trú tại xóm Trung Sơn, xã Ngọc Sơn).

Tiếp đó, vào tháng 2/2026, từ nguồn tin do quần chúng Nhân dân cung cấp, Công an xã phát hiện tài khoản Facebook “N.T.H.N” đã chia sẻ nội dung xuyên tạc liên quan đến lực lượng Cảnh sát giao thông, gây hiểu lầm và ảnh hưởng đến uy tín lực lượng Công an Nhân dân. Qua làm việc xác định chủ tài khoản là công dân B.T.H.N, trú tại xóm Rộc, xã Ngọc Sơn.

Tại trụ sở Công an xã, công dân B.T.T và B.T.H.N thừa nhận hành vi vi phạm, cho biết do nhận thức còn hạn chế, thiếu kiểm chứng thông tin trước khi chia sẻ. Lực lượng Công an xã đã phân tích, giải thích rõ tính chất, mức độ, hậu quả của hành vi đăng tải thông tin chưa được kiểm chứng; yêu cầu gỡ bỏ nội dung vi phạm và cam kết không tái phạm. Việc xử lý bảo đảm đúng quy định pháp luật, vừa có tính răn đe, vừa chú trọng giáo dục, phòng ngừa chung.

Hiện nay, để đảm bảo ANTT, Công an xã Ngọc Sơn tiếp tục bám sát địa bàn, chủ động nắm tình hình từng hộ dân, từng đối tượng. Công an xã đã xây dựng kế hoạch tuần tra, kiểm soát ban đêm theo lịch hàng tuần; tập trung vào khu vực dân cư đông, các tuyến đường, điểm công cộng và những vị trí dễ phát sinh vi phạm pháp luật.

Trong quá trình tuần tra, lực lượng chức năng kiểm tra, nắm tình hình, nhắc nhở các cơ sở kinh doanh hoạt động về đêm tuân thủ quy định về thời gian, hạn chế việc thanh thiếu niên tụ tập kéo dài dễ phát sinh mâu thuẫn, xô xát. Theo ghi nhận, từ khi triển khai kế hoạch, tình hình tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan tới thanh thiếu niên trên địa bàn xã được kiểm soát tốt.

Việc duy trì lịch tuần tra đều đặn không chỉ giúp hạn chế các hành vi vi phạm pháp luật mà còn tăng cường sự hiện diện của lực lượng công an trên địa bàn, tạo tâm lý yên tâm cho Nhân dân trong sinh hoạt và lao động.

Dương Liễu