Bộ Giáo dục chốt lịch thi tốt nghiệp THPT 2026

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 diễn ra trong hai ngày 11-12/6, thí sinh biết điểm thi vào ngày 1/7, sớm hơn nửa tháng so với mọi năm.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ngày 19/3 ban hành hướng dẫn tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, nêu lịch thi chi tiết như sau:

Thí sinh đăng ký dự thi từ ngày 24/4 đến 17h ngày 5/5. Kết quả thi được công bố vào 8h ngày 1/7.

Thí sinh thi tốt nghiệp THPT phải làm bốn bài thi, bắt buộc có Toán và Ngữ văn. Với hai môn tự chọn, thí sinh chọn trong các môn đã học ở trường (Hóa học, Vật lý, Sinh học, Địa lý, Lịch sử, Giáo dục kinh tế và pháp luật, Tin học, Công nghệ Nông nghiệp, Công nghệ Công nghiệp và Ngoại ngữ).

Đề thi Ngữ văn theo hình thức tự luận. Các môn còn lại theo dạng trắc nghiệm với các câu hỏi chọn phương án đúng, đáp án đúng/sai và trả lời ngắn.

GS. TS Nguyễn Ngọc Hà, Phó cục trưởng Quản lý chất lượng, Bộ Giáo dục và Đào tạo, hồi tháng 2 cho biết đề thi năm nay vẫn theo hướng đánh giá năng lực thực tiễn, bám sát chương trình mới, giữ tỷ lệ phân hóa 4:3:3 cho các mức độ nhận biết, hiểu, vận dụng. Do tương tự năm trước, Bộ không công bố đề minh họa.

Các năm trước, khoảng một triệu thí sinh thi tốt nghiệp THPT, hơn 50% sau đó đỗ đại học bằng điểm thi này.

Thí sinh TP HCM thi tốt nghiệp THPT 2025. Ảnh: Quỳnh Trần

Trong công thức tính điểm xét tốt nghiệp, điểm các môn chiếm 50%; còn lại là điểm học bạ lớp 10, 11 và 12 (50%) và điểm ưu tiên (nếu có).

Theo vnexpress.net

 Từ khóa: Tốt nghiệp THPT Thí sinh Giáo dục kinh tế và pháp luật Bộ giáo dục và đào tạo Lịch thi Điểm thi Xét tốt nghiệp Công nghệ Chương trình Điểm ưu tiên
2026-03-19 08:24:00

2026-03-19 07:02:00

