Các nhà lập pháp Nga - Mỹ kết thúc cuộc gặp đầu tiên, mở ra khả năng nối lại đối thoại

Cuộc gặp đầu tiên giữa các nhà lập pháp Nga và các thành viên Quốc hội Mỹ đã kết thúc với kết quả được đánh giá tích cực, mở ra triển vọng khôi phục kênh liên lạc liên nghị viện giữa hai nước.

Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Duma Quốc gia Nga Vyacheslav Nikonov. Ảnh: TASS

Thông tin trên được ông Vyacheslav Nikonov, Phó Chủ tịch thứ nhất Ủy ban Đối ngoại của Duma (Hạ viện) Quốc gia Nga, chia sẻ ngày 27/3 và được hãng thông tấn TASS dẫn lại. Theo ông, cuộc tiếp xúc bước đầu diễn ra thuận lợi hơn dự kiến và cho thấy khả năng hai bên có thể từng bước nối lại đối thoại. “Chúng tôi đã tổ chức cuộc gặp đầu tiên với các thành viên Quốc hội Mỹ. Mọi việc diễn ra tốt hơn mong đợi. Có thể khôi phục liên lạc liên nghị viện và chúng tôi sẽ tiếp tục chương trình làm việc”, ông Nikonov cho biết trên Telegram ngày 26/3. Các cuộc họp chính thức sẽ bắt đầu trong ngày 27/3. Trong mỗi cuộc họp sẽ có sự tham dự của một quan chức Bộ Ngoại giao Mỹ đóng vai trò ghi chép.

Đây được xem là một trong những cuộc tiếp xúc hiếm hoi ở cấp nghị viện giữa Nga và Mỹ kể từ khi xung đột tại Ukraine bùng phát vào năm 2022, khiến các kênh đối thoại chính thức giữa hai bên bị gián đoạn đáng kể. Sáng kiến tổ chức cuộc gặp lần này do Hạ nghị sĩ đảng Cộng hòa Anna Paulina Luna khởi xướng, trong bối cảnh Washington vẫn duy trì các biện pháp trừng phạt đối với nhiều quan chức và nhà lập pháp Nga.

Theo các nguồn tin, quá trình chuẩn bị cho cuộc gặp đã được khởi động từ tháng 10/2025, sau các cuộc tham vấn giữa ông Kirill Dmitriev, đặc phái viên của Tổng thống Nga về đầu tư và hợp tác kinh tế với nước ngoài, và bà Luna. Phái đoàn Nga gồm năm nghị sĩ, trong đó có các Phó Chủ tịch thứ nhất Vyacheslav Nikonov, Svetlana Zhurova cùng Phó Chủ tịch Hạ viện Boris Chernyshov, tham gia chuyến thăm với mục tiêu chính là tìm kiếm cơ hội nối lại đối thoại với phía Mỹ. Người phát ngôn Điện Kremlin Dmitry Peskov cho biết phái đoàn đã nhận được chỉ đạo từ Tổng thống Nga trước khi lên đường.

Chuyến thăm lần này cũng đánh dấu lần đầu tiên các nhà lập pháp Nga tới Washington kể từ năm 2022. Tại đây, bà Luna đã trực tiếp tiếp đón phái đoàn, song động thái này đã làm dấy lên nhiều ý kiến trái chiều trong nội bộ Quốc hội Mỹ, đồng thời vấp phải sự chỉ trích từ các nhóm ủng hộ Ukraine.

Phát biểu về sáng kiến của mình, bà Luna cho rằng Quốc hội Mỹ “có nghĩa vụ thiết lập liên lạc và thúc đẩy đối thoại, đặc biệt với một trong những cường quốc hạt nhân lớn nhất thế giới”, đồng thời bày tỏ mong muốn đóng vai trò trung gian nhằm thúc đẩy giải pháp hòa bình cho xung đột tại Ukraine. Tuy nhiên, quan điểm này cũng nhận được những phản ứng không đồng thuận từ một số nghị sĩ và các nhóm ủng hộ Kiev, trong bối cảnh lập trường đối với Nga vẫn là vấn đề nhạy cảm tại Washington.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, tối 26/3 (giờ địa phương), bà Luna đã dẫn phái đoàn Nga tham quan Điện Capitol, bao gồm cả khu vực văn phòng Chủ tịch Hạ viện. Trước đó, cuộc gặp có sự tham dự của một số Hạ nghị sĩ Mỹ như Derrick Van Orden, Andy Ogles, Eli Crane và Vicente Gonzalez.

Bà Svetlana Zhurova, thành viên đảng Nước Nga Thống nhất, cho biết đây là lần đầu tiên bà đến Điện Capitol, coi đây là một dấu hiệu cho thấy các kênh tiếp xúc giữa hai bên có thể được nối lại trong tương lai. Giới quan sát nhận định, dù còn nhiều khác biệt, cuộc gặp lần này có thể là bước khởi đầu cho các nỗ lực giảm căng thẳng và tìm kiếm đối thoại giữa Nga và Mỹ trong thời gian tới.

Theo baotintuc.vn