Cảnh giác trước thông tin “lề trái”

Tranh thủ cuối tuần, tôi ghé thăm ông Hinh - bạn chiến đấu năm xưa của bố tôi. Thấy bà Lan- vợ ông Hinh cứ bồn chồn, đi ra đi vào, tôi liền gặng hỏi:

- Nhà có việc gì mà bác gái lo lắng thế?

Bà Lan thở dài, phân bua:

- Chẳng giấu gì cháu, lòng cô đang như lửa đốt. Hôm qua đi chợ, mấy bà bạn cho xem clip cảnh lính cũ dùng nắm đấm “nói chuyện” với lính mới. Cháu Thắng nhà cô mới nhập ngũ đợt vừa rồi. Nó hiền lành, trước giờ chỉ biết học hành. Nhỡ cảnh ấy rơi vào cháu mình thì khổ thân thằng bé!

Vợ vừa nói xong, ông Hinh đứng dậy, lớn tiếng:

Chiến sĩ mới phấn khởi ngày đầu nhập ngũ tại Trung đoàn 20, Sư đoàn 330, Quân khu 9. Ảnh: qdnd.vn

- Đấy, cháu xem! Tôi phân tích mãi mà bà ấy không nghe. Cứ xem mấy tin trôi nổi trên mạng xã hội rồi bán tín bán nghi. Trong Quân đội, tình đồng đội thiêng liêng lắm. Như thế hệ chúng tôi, anh em đồng cam cộng khổ, chia ngọt sẻ bùi, làm gì có chuyện phân biệt cũ-mới. Cuối tuần trước, cháu Thắng điện về bảo mấy ngày đầu huấn luyện cũng hơi mệt và nhớ nhà, nhưng chỉ huy và anh em chiến sĩ rất đoàn kết, rất vui nên giờ quen rồi. Thế mà bà Lan vẫn chưa hết hoài nghi.

- Nhưng lo thì vẫn phải lo chứ. Video rõ thế cơ mà. Với lại, nhiều người tự xưng có con mới nhập ngũ cũng bình luận, nói có nhiều vụ như vậy.

Thấy không khí căng thẳng, tôi nhẹ nhàng tham gia:

Giờ giải lao trên thao trường của chiến sĩ mới Trung đoàn 4 (Sư đoàn 5, Quân khu 7). Ảnh minh họa: qdnd.vn

- Cháu vừa đi công tác cơ sở về, đến nhiều đơn vị huấn luyện chiến sĩ mới. Đơn vị nào cũng thấy cán bộ, chiến sĩ đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà. Hơn nữa, cấp ủy, chỉ huy các cấp duy trì nghiêm túc quy chế dân chủ; thường xuyên đối thoại, nắm bắt và giải quyết kịp thời, thấu đáo vấn đề nảy sinh, nên bác hoàn toàn yên tâm nhé. Hiện nay, các đối tượng phản động, cơ hội chính trị đang triệt để lợi dụng mạng xã hội, dùng trí tuệ nhân tạo dàn dựng, cắt ghép hình ảnh để bôi nhọ hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ. Cơ quan chức năng đã phát hiện, xử lý trách nhiệm nhiều trường hợp rồi.

Lúc này, khuôn mặt bà Lan dần giãn ra:

- Video đó cắt ghép được à? Thế mà xem như thật vậy. Không nghe cháu phân tích, chứng minh, bác không thể không lo được.

Nghe đến đây, ông Hinh cười khà khà, vỗ đùi cái đét:

- Cảm ơn cháu phân tích thấu đáo. Từ nay bà chớ lung lay tinh thần vì những thông tin bịa đặt vô căn cứ nữa nhé. Tôi sẽ gọi điện cho bố mẹ nó, cuối tuần này cùng lên đơn vị thăm thằng Thắng, cho bà “thực mục sở thị” luôn.

Bà Lan “mắng yêu” chồng:

- Ông thì hơi tý là cáu. Phải phân tích, nói ngọn ngành như cháu đây mới lọt tai được chứ.

Theo qdnd.vn