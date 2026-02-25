“Cánh tay nối dài” gìn giữ bình yên

Trên các nẻo đường làng, ngõ xóm, hình ảnh những tổ viên an ninh trật tự (ANTT) cơ sở tuần tra, nhắc nhở bà con chấp hành pháp luật đã trở nên thân thuộc. Không chỉ là lực lượng hỗ trợ Công an chính quy, họ thực sự là cầu nối giữa chính quyền với người dân, góp phần giữ vững ổn định ANTT tại từng khu dân cư.

Lực lượng bảo vệ an ninh trật tự xã Yên Thủy ra quân tuần tra kiểm soát địa bàn.

“Mắt xích” quan trọng tại cơ sở

Thực hiện Luật Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở, Công an xã Yên Thủy đã tham mưu UBND xã kiện toàn lực lượng với 34 tổ, 102 thành viên. Đồng thời, tổ chức hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ; phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm lực lượng hoạt động đúng chức năng, hiệu quả, hỗ trợ tích cực cho Công an xã trong thực hiện 6 nhóm nhiệm vụ theo quy định của pháp luật.

Với tinh thần trách nhiệm, bám sát địa bàn, trong năm 2025 lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở đã cung cấp cho Công an xã 35 tin báo có giá trị liên quan đến tình hình an ninh, trật tự. Từ nguồn tin này, Công an xã đã kịp thời điều tra, xử lý 1 vụ cướp tài sản, 3 vụ đánh bạc, 2 vụ gây rối trật tự công cộng, 1 vụ lừa đảo chiếm đoạt tài sản; đồng thời ngăn chặn 3 vụ mâu thuẫn có nguy cơ phát sinh phức tạp.Bên cạnh đó, lực lượng còn tích cực phối hợp xây dựng, duy trì 8 mô hình “Tổ liên gia an toàn phòng cháy, chữa cháy”, 34 tổ dân phòng phòng cháy, chữa cháy; tuyên truyền, vận động trên 2.500 lượt người dân chấp hành nghiêm các quy định của Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, qua đó người dân đã tự giác giao nộp 9 khẩu súng tự chế và 8 kíp nổ. Công tác hỗ trợ cài đặt định danh điện tử mức độ 2, tích hợp giấy tờ trên ứng dụng VNeID được triển khai đồng bộ.Lực lượng tham gia bảo vệ ANTT ở cơ sở cũng phối hợp kiểm tra 33 cơ sở kinh doanh có điều kiện về an ninh, trật tự; tham gia quản lý, cảm hóa, giáo dục 61 đối tượng; hỗ trợ Công an xã tổ chức 434 lượt tuần tra phòng ngừa tội phạm, góp phần giữ vững ổn định tình hình ANTT tại địa phương.

Trung tá Bùi Văn Quang - Phó Trưởng Công an xã Yên Thủy chia sẻ: Lực lượng ANTT cơ sở thực sự là “cánh tay nối dài” của Công an phường trong công tác đảm bảo ANTT. Các tổ viên tham gia tăng cường phát hiện sớm, ngăn chặn kịp thời các hành vi vi phạm pháp luật, tệ nạn xã hội và giải quyết mâu thuẫn trong cộng đồng trước khi sự việc trở nên phức tạp, góp phần xây dựng mỗi khu dân cư thực sự là điểm tựa vững chắc trong công tác bảo đảm ANTT, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Phát huy vai trò “cánh tay nối dài”

Trong bối cảnh địa bàn rộng, dân cư trải dài và nhiều vùng nông thôn, lực lượng an ninh trật tự cơ sở đã chứng tỏ vai trò không thể thiếu - là “cánh tay nối dài” của lực lượng Công an từ tỉnh đến xã, là “tai - mắt” tại chỗ, góp phần thiết thực trong giữ gìn bình yên cho mỗi gia đình, mỗi con đường và từng khu dân cư.

Toàn tỉnh hiện duy trì 5.049 Tổ bảo vệ ANTT ở cơ sở tại 5.049 thôn, khu dân cư, tổ dân phố, với 15.428 thành viên. 100% được trang bị trang phục đồng bộ và hưởng phụ cấp hằng tháng theo quy định, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi nhiệm vụ tại địa bàn cơ sở. Đồng thời, các ngành chức năng đã tổ chức hàng chục lớp huấn luyện, bồi dưỡng nghiệp vụ, pháp luật cho lực lượng này, giúp họ ngày càng chuyên nghiệp hơn trong xử lý tình huống, phối hợp chặt chẽ với lực lượng Công an chính quy, góp phần quan trọng trong công tác bảo đảm ANTT.

Năm 2025, các tổ bảo vệ ANTT đã phối hợp với lực lượng Công an cơ sở quản lý, giám sát hơn 1.720 người chấp hành án hình sự tại cộng đồng và hơn 1.740 trường hợp đặc xá, tha tù trở về địa phương, hỗ trợ hiệu quả trong việc phòng ngừa tái phạm; lập 322 hồ sơ áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường và phối hợp xây dựng hơn 13 hồ sơ đưa người vào trường giáo dưỡng, 86 hồ sơ đưa người đi cai nghiện bắt buộc, góp phần hạn chế nguyên nhân phát sinh tội phạm..., góp phần giảm thiểu các vụ việc phức tạp, nâng cao hiệu quả phòng ngừa tội phạm tại chỗ.

Thượng tá Bùi Việt Hùng - Phó Giám đốc Công an tỉnh cho biết: Lực lượng ANTT cơ sở ở Phú Thọ không chỉ là một “mạng lưới rộng khắp” về con số mà đang thực sự phát huy hiệu quả trong thực tiễn công tác bảo đảm ANTT ngay tại nơi người dân sinh sống. Kết quả này là minh chứng rõ nét cho vai trò “cánh tay nối dài” trong việc giữ gìn bình yên cộng đồng. Thời gian tới, Công an tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền, nâng cao chất lượng huấn luyện nghiệp vụ cho lực lượng ANTT cơ sở, không ngừng phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội.

Đinh Thắng