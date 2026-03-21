Cấp thiết đẩy nhanh tiến độ hoàn thành thi công tỉnh lộ 445

Việc cấp thiết đưa tỉnh lộ 445 vào sử dụng sẽ góp phần giúp người dân dễ dàng lưu thông trên tuyến, thuận tiện cho giao thương, thúc đẩy phát triển kinh tế và liên kết các vùng và địa phương lân cận.

Các hạng mục thi công trên tỉnh lộ 445 được đẩy nhanh tiến độ thi công.

Trong những ngày trung tuần tháng 3, con đường dẫn từ quốc lộ 6 về với xã Thịnh Minh tấp nập các phương tiện lưu thông, bụi bay mù mịt. Đây là tuyến đường huyết mạch, có vai trò quan trọng trong kết nối giao thương, phục vụ dân sinh, đồng thời kết nối các phường Kỳ Sơn, xã Thịnh Minh với các địa phương giáp ranh của thành phố Hà Nội. Tranh thủ điều kiện thuận lợi, đơn vị thi công đã huy động tối đa nhân lực, vật lực để tập trung hoàn thành các hạng mục theo đúng thời gian, tiến độ đề ra.

Anh Phạm Văn Công, đại diện Công ty TNHH Đầu tư và xây dựng thương mại Mỹ Phong cho biết: Đơn vị thi công đã huy động tối đa 100% công suất máy móc, thiết bị hiện đại nhất. Các tổ đội thi công được tổ chức làm việc liên tục “3 ca, 4 kíp" để bù đắp khối lượng đã chậm trễ trong thời gian vừa qua. Chúng tôi cam kết sẽ kiểm soát chặt chẽ quy trình thi công, đảm bảo an toàn tuyệt đối cho người lao động và giảm thiểu tối đa bụi bặm, tiếng ồn, tránh gây ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của bà con dọc tuyến tỉnh lộ.

Dự án cấp bách đê ngăn lũ, chống ngập úng Pheo - Chẹ kết hợp cải tạo, nâng cấp tuyến đường tỉnh 445 do Ban Quản lý dự án các công trình nông nghiệp tỉnh Hòa Bình (cũ) làm chủ đầu tư, nay là BQL Dự án khu vực Hòa Bình làm chủ đầu tư. Dự án có chiều dài 16,5km với tổng mức đầu tư gần 600 tỷ đồng.

Hiện nay, chủ đầu tư và đơn vị thi công đang triển khai gói thầu số 21 - Thi công xây dựng tuyến đê và các công trình trên tuyến đoạn 1 với chiều dài 6,2km, tổng giá trị xây lắp 138 tỷ đồng. Tuy nhiên, tiến độ đang gặp nhiều vướng mắc, gây gián đoạn thi công, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và sinh kế của người dân.

Hàng trăm hộ dân sinh sống dọc tuyến mong mỏi tuyến đường hoàn thành, tạo sự thay đổi diện mạo quê hương. Chị Bùi Thị Hằng ở xã Thịnh Minh - người dân thường xuyên lưu thông trên tuyến đường tỉnh lộ 445 cho biết: Chỉ mong sao đơn vị thi công giữ đúng lời hứa, sớm hoàn thiện mặt đường và hệ thống thoát nước để bà con ổn định lại cuộc sống, giao thương hàng hóa được thuận tiện hơn. Đường thông thì kinh tế vùng này mới mong khởi sắc được.

Cũng theo bà Bùi Thị Hoa - chủ cơ sở kinh doanh buôn bán dọc tỉnh lộ 445, xã Thịnh Minh cho biết: Việc buôn bán của người dân bị chững lại đáng kể vì đường xá cách trở, bụi bặm. Nhưng chúng tôi hiểu, muốn có đường đẹp thì phải chấp nhận vất vả tạm thời. Nếu tuyến đường này sớm hoàn thành, giá cước vận tải sẽ giảm, sức cạnh tranh của các mặt hàng nông sản, hàng hóa sẽ tăng lên đáng kể. Người dân mong mỏi chủ đầu tư và nhà thầu tập trung mọi nguồn lực, thi công dứt điểm để giao thông thông suốt, tạo điều kiện thuận lợi thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn".

Mặt đường tỉnh lộ 445 xuống cấp, hư hỏng nặng kèm theo bụi mù mịt gây ảnh hưởng đến các phương tiện lưu thông và người dân sinh sống dọc ven đường.

Cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn các sở, ngành liên quan, chủ đầu tư và đơn vị thi công khẩn trương rà soát các điểm sạt trượt nguy hiểm, gia cố nền đường yếu. Đặc biệt đối với các phương tiện chở quá tải lưu thông trên tuyến đường cần có biện pháp ngăn chặn, xử lý kịp thời. Đồng thời sớm hoàn thiện dự án và đưa vào sử dụng, khơi thông mạch giao thương, đảm bảo an toàn giao thông khu vực vùng ven sông Đà.

Đồng chí Nguyễn Anh Dũng - Trưởng phòng Dự án 4, Ban Quản lý Dự án khu vực Hòa Bình cho biết, Tỉnh lộ 445 là công trình trọng điểm, có ý nghĩa chiến lược trong kết nối giao thương của địa phương với các vùng lân cận. Do đó, Ban Quản lý đã chỉ đạo các phòng chuyên môn bám sát hiện trường, kịp thời xử lý các vướng mắc phát sinh trong quá trình thi công.

Mặc dù áp lực về tiến độ rất lớn, song chủ đầu tư và các đơn vị thi công xác định không đánh đổi chất lượng lấy tốc độ. Các hạng mục từ nền đường đến hệ thống thoát nước đều được giám sát chặt chẽ, bảo đảm đúng quy chuẩn kỹ thuật. Hiện nay, các đơn vị đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ, phấn đấu hoàn thành công trình trước ngày 31/12/2026, góp phần thúc đẩy giao thương hàng hóa, đáp ứng kỳ vọng của Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn.

Đức Anh