“Chìa khóa” đưa nghị quyết vào cuộc sống

Sau hợp nhất và vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, Phú Thọ bước vào giai đoạn phát triển mới với yêu cầu cao hơn, cụ thể hơn: Tăng trưởng hai con số, chuyển đổi số toàn diện, tổ chức bộ máy tinh gọn, hiệu quả. Do đó, cùng với quyết tâm chính trị và các giải pháp mang tính đột phá, mức độ đồng thuận từ cơ sở đóng vai trò then chốt. Ở đâu người dân hiểu đúng, tin tưởng và chủ động tham gia, ở đó nghị quyết được hiện thực hóa bằng những tuyến đường mở rộng, những mô hình kinh tế hình thành và những kết quả có thể kiểm chứng... Sự đồng thuận không chỉ là điều kiện hỗ trợ, mà là điểm khởi đầu của mọi chuyển động.

Diện mạo đô thị phường Nông Trang ngày càng khang trang, các dự án hạ tầng được triển khai trên cơ sở đồng thuận của người dân, góp phần tạo chuyển biến rõ nét trong phát triển đô thị.

Xây niềm tin, tạo đồng thuận

Trở lại xã Yên Trị những ngày đầu năm, diện mạo nông thôn đã có nhiều đổi khác, con đường dẫn vào xóm Minh Sơn giờ đây rộng rãi, sạch sẽ - khác hẳn trước kia chật hẹp, mưa xuống là trơn trượt. Khi chủ trương mở rộng đường giao thông đưa ra, ông Bùi Văn Thành là một trong những hộ đầu tiên của xóm tự nguyện hiến đất. Quyết định ấy không cần nhiều vận động, bởi với ông, làm đường cho xóm cũng là làm cho chính gia đình mình.

Từ một hộ, câu chuyện lan ra cả xóm, rồi nhiều xóm khác trong xã. Ở Tích, Mền Liên Kết, nhiều gia đình sẵn sàng nhường đất vườn, đất ruộng để mở đường, làm mương. Tổng cộng hơn 46ha đất được người dân tự nguyện hiến cho phát triển hạ tầng. Con số ấy không chỉ phản ánh quy mô đóng góp, mà cho thấy một điều quan trọng hơn, đó là sự đồng thuận đã hình thành từ nhận thức và lợi ích chung.

Không dừng ở hạ tầng, đồng thuận còn thể hiện trong chuyển dịch kinh tế trên địa bàn xã Yên Trị, vùng bưởi Diễn gần 30ha ở xóm Đại Đồng là minh chứng rõ nét. Ban đầu, việc dồn điền đổi thửa, chuyển đổi giống cây trồng khiến nhiều hộ băn khoăn. Nhưng khi hiệu quả được chứng minh qua từng vụ thu hoạch, niềm tin dần được hình thành. Từ vài hộ tiên phong, mô hình đã nhân rộng, phát triển thành vùng sản xuất hàng hóa. Đến nay, sản phẩm bưởi Diễn của HTX Nông nghiệp Đại Đồng không chỉ có tem truy xuất nguồn gốc, mà đã xuất khẩu sang thị trường Anh - niềm tự hào của người dân Yên Trị.

Nếu ở Yên Trị, đồng thuận được tạo dựng từ những lợi ích cụ thể, thì tại phường Nông Trang, đồng thuận lại được hình thành từ cách chính quyền đối thoại và minh bạch thông tin. Chủ trương không chỉ được thông báo, mà được giải thích, trao đổi; vướng mắc được tiếp nhận và phản hồi kịp thời. Khi người dân hiểu rõ “làm gì - vì sao - bằng nguồn lực nào” thì sự tham gia không còn mang tính vận động, mà trở thành lựa chọn có chủ đích. Theo đồng chí Cầm Hà Chung - Bí thư Đảng ủy phường, điều quan trọng nhất là để người dân “hiểu và chia sẻ”. Chính từ cách làm đó, nhiều dự án chỉnh trang đô thị với tổng mức đầu tư hơn 100 tỷ đồng được triển khai thuận lợi.

Những câu chuyện trên cho thấy, đồng thuận không tự nhiên xuất hiện, mà được hình thành từ niềm tin. Và niềm tin chỉ được tạo dựng khi thông tin minh bạch, lợi ích rõ ràng và người dân thực sự được tham gia, được thụ hưởng. Đây chính là điểm khởi đầu, là mấu chốt để nghị quyết có thể đi xa hơn trong thực tiễn.

Để nghị quyết đi vào cuộc sống

Trên nền tảng đồng thuận được hình thành từ cơ sở, Phú Thọ đang triển khai các giải pháp cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng bằng mục tiêu tăng trưởng rõ ràng, đó là mục tiêu tăng trưởng kinh tế hai con số giai đoạn 2026 - 2030. Tốc độ GRDP phấn đấu đạt 11 - 12%/năm, kinh tế số chiếm trên 30% GRDP, năng suất các nhân tố tổng hợp đóng góp 55 - 60%. Những chỉ tiêu này đặt ra yêu cầu rõ ràng: Mỗi ngành, mỗi địa phương phải có phần việc cụ thể và kết quả đầu ra tương ứng.

Để những con số trên không dừng lại ở kế hoạch, điều kiện tiên quyết vẫn là sự đồng thuận trong tổ chức thực hiện. Vì vậy, thay vì điều hành theo từng lĩnh vực riêng lẻ, tỉnh chuyển sang quản trị theo mục tiêu và kết quả đầu ra. Ban Chỉ đạo tăng trưởng kinh tế hai con số được thành lập; các kịch bản tăng trưởng được xây dựng theo từng giai đoạn gắn với danh mục dự án và nhiệm vụ cụ thể. Mỗi chỉ tiêu được “chia nhỏ” đến từng ngành, từng địa bàn, đi kèm tiến độ và trách nhiệm. Khi nhiệm vụ được cụ thể hóa đến từng khâu, đồng thuận không chỉ là sự ủng hộ, mà trở thành yếu tố bảo đảm cho quá trình triển khai không bị đứt gãy.

Tuy nhiên, khoảng cách giữa mục tiêu và thực tiễn vẫn còn hiện hữu. Trong báo cáo đánh giá về tình hình triển khai tổ chức, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp; việc bảo đảm thực hiện mục tiêu tăng trưởng bình quân giai đoạn 2026 - 2030 từ 10% trở lên theo Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng trên địa bàn tỉnh cũng đã chỉ rõ một số tồn tại, hạn chế như hạ tầng chưa đồng bộ, giải phóng mặt bằng còn chậm, nguồn nhân lực chất lượng cao còn thiếu, cơ chế cho đổi mới sáng tạo còn vướng... Chính vì vậy, thời gian tới cùng với đầu tư hạ tầng, thu hút đầu tư và phát triển nguồn nhân lực, tỉnh đặt trọng tâm vào tổ chức thực hiện theo hướng có kiểm đếm, có giám sát và điều chỉnh kịp thời.

Nghị quyết không chỉ được triển khai, mà được theo dõi xuyên suốt bằng dữ liệu và kết quả cụ thể. Ở đó, đồng thuận không dừng ở việc “đồng ý”, mà thể hiện bằng hành động như cách người dân Yên Trị chuyển đổi sản xuất hay các dự án ở Nông Trang được triển khai trên cơ sở người dân đã hiểu và tham gia.

Từ mục tiêu đến hành động, từ hành động đến kết quả, mỗi công trình hoàn thành, mỗi dự án được triển khai chính là thước đo cụ thể của việc đưa nghị quyết vào cuộc sống. Và khi kết quả được kiểm chứng, niềm tin tiếp tục được củng cố, tạo thành một vòng liên kết chặt chẽ: Niềm tin tạo đồng thuận - đồng thuận dẫn đến hành động - hành động tạo ra kết quả và kết quả lại nuôi dưỡng niềm tin cho những bước đi tiếp theo.

Nguyễn Yến